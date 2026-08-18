El dólar subió 36 cts. y el euro 2; eran vendidos a $59.17 y $69.44

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 36 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$59.17.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.59

Venta: RD$59.17

EL EURO

El euro subió dos centavos; era vendido a RD$69.44 y comprado a RD$$66.11.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este martes 18 de agosto de 2026 cotizando en torno a los 82,42 dólares por barril, registrando un incremento inicial del 0,35 %, aunque las fluctuaciones de los contratos de futuros han oscilado durante el día entre los 82,99 y 84,79 dólares.