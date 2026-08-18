Nuevo sismo de 4,0 estremece a Venezuela y se siente en Caracas

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CARACAS.- Un sismo de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes en Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:07 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor también fue percibido en Caracas, donde varias personas reportaron en redes sociales que se despertaron tras recibir la alerta sísmica de Google. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre afectados o posibles daños.