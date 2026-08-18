Carlos Brito apuesta por el bolero con su nuevo sencillo «Solito»

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SANTO DOMINGO.- El cantautor y compositor dominicano Carlos Brito presentó oficialmente su más reciente sencillo, «Solito», una producción que reivindica la esencia del bolero con letra emotiva, interpretación sincera y cuidada calidad musical.

El tema, de su propia autoría, cuenta con arreglos del maestro Abel González y la participación especial de Ovic Sax, cuyo saxofón aporta sensibilidad y elegancia como elemento distintivo de la pieza.

La canción conduce al oyente por el amor, la nostalgia y la melancolía, con una interpretación vocal marcada por la autenticidad y la experiencia de varias décadas de trayectoria.

La producción estuvo a cargo del músico y productor Chico Pérez, en su estudio de grabación. La grabación, mezcla y masterización fueron realizadas por Chico Pérez y Ken Álvarez, logrando un sonido contemporáneo sin apartarse de la esencia tradicional del bolero.

TRAYECTORIA COMO COMPOSITOR

Con «Solito», Brito reafirma su faceta como compositor, que le ha permitido escribir para figuras como Rubby Pérez, Fernando Villalona, El Jeffrey, Jacqueline Estévez, Raffy Matías y Banda XXI de Argentina, entre otros.

Su trabajo ha sido reconocido con nominaciones a los entonces Premios Casandra, hoy Premios Soberano. En 2005 fue nominado a Merengue del Año por «Si Yo Me Vuelvo a Enamorar», interpretada por El Jeffrey, con arreglos de Freddy Makumba en merengue y Frasier Hernández en ranchera. En 2010 volvió a ser nominado en la misma categoría por «Cuántas Veces», compuesta junto a Francisco F. García, con arreglos de Manuel Tejada e interpretada por Fernando Villalona.

UN BOLERO HECHO CON EL CORAZÓN

«Solito nace de una vivencia convertida en canción. Es un bolero hecho con el corazón, pensado para quienes han amado, han sufrido y siguen creyendo en el poder de la buena música. Espero que cada persona que lo escuche haga suya esta historia», expresó el cantautor.

Con esta propuesta, Brito abre una nueva etapa en su carrera apostando por una música romántica elaborada con sensibilidad y elegancia, y reivindicando la vigencia del bolero.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales y su videoclip oficial en el canal oficial de Carlos Brito.