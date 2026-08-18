ESPAÑA: Otro terremoto 4,8 y varias réplicas sacuden Granada

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Granada registra un nuevo terremoto de 4,8 y deja tres heridos leves

ESPAÑA.- La provincia de Granada ha registrado este martes a las 10:37 horas un terremoto de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar y 5 kilómetros de profundidad. La Junta de Andalucía confirmó tres heridos leves, entre ellos una menor trasladada al hospital.

El movimiento ha provocado el cierre de edificios públicos y espacios comerciales y el desalojo preventivo de cinco edificios en Las Gabias por daños estructurales, lo que afecta a unas 100 viviendas. Fue sentido en Almería, Málaga y Córdoba.

Es el segundo temblor de 4,8 de la serie que afecta a la provincia desde el 14 de agosto, tras el del día 15 en Alhendín. Según el Instituto Geográfico Nacional, desde entonces se habían contabilizado cerca de un centenar de réplicas, hasta ahora con magnitud máxima de 3,3.

El IGN registró varias réplicas este martes. A las 10:53 horas una de 3,9 en Churriana de la Vega, muy sentida en el área metropolitana. A las 11:35 horas la más fuerte, de 4,3 en Alhendín, y a las 12:39 otra de 4,2 en la misma localidad. También se registraron temblores de 2,7, 2,9 y 2,6 en Alhendín, Gójar y Las Gabias.

EMERGENCIA, SITUACIÓN OPERATIVA 1

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, elevó la fase de preemergencia a emergencia, situación operativa 1, tras la reunión del comité asesor de riesgos sísmicos, en coordinación con la Junta y las fuerzas de seguridad.

El servicio 112 atendió más de 500 llamadas en dos horas, la mayoría del área metropolitana. La Policía Local recibió 229 avisos, Bomberos 168 y el 092 otros 61, principalmente para pedir información. Se detectaron daños en nueve puntos que obligaron a cortar siete calles por caída de cascotes y elementos de fachadas.

Carazo pidió comunicar cualquier grieta, mantener la calma, permanecer en casa si la estructura no presenta daños y evitar situarse bajo las fachadas. La Policía Local reforzará con 16 patrullas esta tarde y 10 esta noche. Recordó que las réplicas no pueden predecirse y pidió seguir las indicaciones del Instituto Andaluz de Geofísica.

El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, confirmó los tres heridos leves y anunció la convocatoria inminente del comité asesor del Plan de Emergencia ante riesgo sísmico, activado desde el seísmo del 15 de agosto. El presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió máxima prudencia y advirtió en X que los movimientos pueden continuar.

DESALOJOS EN LA ALHAMBRA, COMERCIOS Y VIVIENDAS

El Patronato de la Alhambra desalojó de forma preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba e interrumpió las visitas durante toda la jornada del martes. El equipo de Conservación realiza una inspección detallada con apoyo de expertos de la Universidad de Granada.

Ayuntamiento y Diputación cerraron edificios públicos no asistenciales y mantienen activos todos los efectivos, con especial atención en el barrio del Zaidín.

El centro comercial Nevada de Armilla, uno de los más grandes de España, desalojó a usuarios y trabajadores y concentró al personal en el aparcamiento al aire libre.

En Las Gabias, la Guardia Civil confirmó el desalojo de cinco edificios por fisuras en pilares y elementos estructurales. Afecta a unas 100 viviendas. El Ayuntamiento habilitó el teatro municipal para acoger a las familias sin realojo alternativo.

HISTORIAL SÍSMICO

Desde 1900 han tenido lugar cerca de 80 terremotos de magnitud 4,5 o más y profundidad menor de 70 kilómetros en Andalucía y Murcia, según el IGN. El mayor fue de 5,5 en 2013 en Jimena de la Frontera, Cádiz, con intensidad II y apenas sentido. Entre ellos está el de Lorca de mayo de 2011, de 5,1 e intensidad VII, que causó nueve muertos.