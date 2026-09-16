La crisis del petróleo aumenta la y acorrala a la Casa Blanca

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WASHINGTON.- A medida que se intensifican los conflictos en Oriente Medio y en Europa, los mercados energéticos mundiales se hunden aún más en la crisis, lo que aumenta la frustración en la Casa Blanca.

A dos meses de las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump y su equipo tienen cada vez menos margen para contener los precios del petróleo, que amenazan el control republicano de la Cámara de Representantes y del Senado. Hay pocas esperanzas de que la guerra en Irán, que ya dura 8 meses, termine pronto.

Las esperanzas de estabilizar el mercado se vieron frustradas después de que un importante oleoducto saudí, el gasoducto este-oeste, se viera obligado a cerrar durante varias semanas tras ser atacado con drones. Además, un grupo afín a Irán reforzó su control sobre un segundo punto de control energético global.

Los ataques ucranianos contra refinerías rusas también afectan la producción de gasóleo. Asimismo, se informó de ataques contra buques cisterna que cruzaban el estrecho de Ormuz. Como resultado, los precios del diésel en Estados Unidos rondan los 6,32 dólares, mientras que el galón de gasolina regular se sitúa en 4,32 dólares, según la AAA. El lunes, el barril de petróleo subió a 109 dólares, su nivel más alto desde mayo.

«UN IMPUESTO A LA ECONOMÍA»

El exasesor económico de la Casa Blanca, Stephen Moore, afirmó que reina la frustración en la actual administración. Según Moore, muchos funcionarios están frustrados porque «no logran resolver la situación».

Moore calificó los altos precios de la energía como un «impuesto a la economía» que ha comenzado a eclipsar parte del trabajo positivo de la administración, incluido el aumento de los ahorros para la jubilación y el crecimiento del mercado de valores.

«El problema es que no hay mucho que puedan hacer al respecto», dijo. «Es un mercado global, es un suministro mundial de petróleo».

Un asesor externo en materia de energía afirmó que la falta de control de la Casa Blanca sobre los precios es la principal causa de la ansiedad. Moore añadió que la administración «sigue buscando soluciones milagrosas».

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró que el gasoducto saudí clausurado la semana pasada estaría operativo «muy pronto», aunque no proporcionó un cronograma oficial. Wright añadió que se ofrecería más información el martes.

Doug Burgum, secretario del Interior, reconoció en la cumbre de ministros de energía del G20 en Dallas que los precios eran altos, pero insistió en que se trataba solo de un problema temporal.

«Esto es una interrupción temporal, no una estrategia de la administración anterior», declaró Burgum.

TRUMP Y EL ESTRECHO DE ORMUZ

El presidente también intentó expresar la misma idea en una serie de publicaciones en Truth Social.

«El petróleo fluye a través del estrecho de Ormuz», escribió el lunes. «Los países del mundo, que no nos han brindado ninguna ayuda, deberían, y lo harán, reembolsar a los Estados Unidos de América cuando esta ESTAFA de conflicto termine».

«Lo hacemos mucho más por los demás que por nosotros mismos, ¡y lo hemos hecho durante generaciones!», añadió. En otra publicación, Trump habló sobre cómo decidirá si quiere llegar a un acuerdo con la «nación fallida de Irán».

También afirmó que Ucrania había acordado no atacar las refinerías rusas. «Ucrania acordó no atacar los objetivos de Russian Energy», afirmó. «Rusia accedió a hacer lo mismo. El aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán».

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desmintió rápidamente que se hubiera llegado a ningún acuerdo de ese tipo.

El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que la administración está trabajando para reducir los precios de la energía.

«El presidente Trump mantiene su compromiso de impulsar el dominio energético estadounidense, reducir costos y devolver más dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras estadounidenses», declaró Rogers.

Esto ocurre en un momento en que las refinerías de EE. UU. muestran signos de sobrecarga tras meses operando a plena capacidad. Una estación de servicio de ExxonMobil en Illinois sufrió un apagón, que está siendo investigado.

Un funcionario de la compañía, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó que la interrupción es una señal de que los precios del diésel corren el riesgo de dispararse aún más.

«No es normal que las refinerías operen a más del 95% de su capacidad durante seis meses, y cuando nuestros inventarios de diésel son más bajos de lo habitual, cualquier viaje adicional en ese sistema provocará un aumento de precio mucho mayor de lo normal», dijo.

Wright declaró que es optimista respecto a un «rápido aumento» en el flujo de petróleo y productos refinados procedentes de Oriente Medio en las próximas semanas, y añadió que espera que las refinerías estadounidenses incrementen su producción gracias a los requisitos de mezcla de biocombustibles.