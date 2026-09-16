MIU alerta pérdida soberanía RD ante «influencia» de EEUU

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Santo Domingo, 16 sep (Prensa Latina) El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, advirtió sobre una supuesta pérdida de soberanía de la República Dominicana, que atribuyó a la creciente influencia de Estados Unidos.

En un artículo titulado «Trump y la soberanía nacional», publicado en el portal del MIU y reproducido por medios locales, Mejía cuestionó el silencio de las autoridades dominicanas ante el denominado «mapa de Trump», que, según afirmó, constituye una expresión de las pretensiones expansionistas del mandatario estadounidense.

El dirigente político sostuvo que el Gobierno de Luis Abinader mantiene una actitud de complacencia hacia Washington y consideró que esa conducta se refleja en decisiones de política exterior que afectan la soberanía nacional.

Mejía mencionó entre esos hechos la visita a República Dominicana del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero de 2025, y la posterior exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la X Cumbre de las Américas.

CUESTIONA POSICION DOMINICANA ANTE CUBA

Asimismo, cuestionó la posición asumida por las autoridades dominicanas frente a Cuba y se refirió a la decisión anunciada el 13 de agosto pasado de solicitar la salida de miembros de la misión diplomática cubana acreditada en Santo Domingo.

Sobre ese particular, calificó la medida como un acto de carácter político más que diplomático y criticó que las autoridades locales no ofrecieran públicamente explicaciones que justificaran la decisión.

El presidente del MIU reconoció a Estados Unidos como el principal socio comercial de República Dominicana, pero sostuvo que los vínculos económicos y diplomáticos deben desarrollarse sobre la base del respeto y la autodeterminación.

«Las naciones libres, independientes y soberanas pueden mantener sus relaciones diplomáticas y comerciales, en el marco del respeto mutuo, sin injerencia», afirmó. mem/mpv

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