Bellas Artes inaugura semana gratuita en el Teatro Nacional

Marinela Sallent. directora general de Bellas Artes, dijo que las actividades están dedicadas a Natacha Sánchez.

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, inauguró la “Semana de Bellas Artes 2026”, una iniciativa que combina formación, conocimiento, identidad y creación artística, con la colaboración de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Durante la apertura, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó la capacitación como uno de los pilares para fortalecer el sector cultural dominicano. “La cultura se fortalece cuando se comparte y el conocimiento adquiere su mayor valor cuando se pone al servicio de los demás”, afirmó.

HOMENAJE A NATACHA SÁNCHEZ

Sallent resaltó que esta quinta edición rinde homenaje a la escritora, crítica de arte y gestora cultural Natacha Sánchez, cuya trayectoria estuvo vinculada al desarrollo de proyectos desde el Teatro Nacional y la Fundación Amigos del Teatro Nacional.

Como parte de la jornada inaugural, el director del Ballet Nacional Dominicano, Pablo Pérez, y el coreógrafo Eric Guzmán presentaron detalles del proceso creativo de “Salomé: Alma de Patria”, obra inspirada en la vida y legado de la poeta y educadora Salomé Ureña.

Pérez explicó que la pieza surgió con motivo del 175 aniversario del natalicio de Ureña y contó con música original del compositor dominicano Junior Lomba.

PROGRAMACIÓN GRATUITA

La Semana de Bellas Artes se desarrolla del 14 al 18 de septiembre, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

El martes 15, el actor Canek Denis dictó una conferencia sobre apreciación teatral y los 80 años de historia de la Compañía Nacional de Teatro.

Este miércoles 16 habrá un concierto didáctico sobre la canción de arte en alemán y francés, a cargo de Antonia Chabebe.

El jueves 17, Aniova Prandy abordará la Colección Permanente de Bellas Artes y su Catálogo Digital.

El cierre, el viernes 18, estará a cargo de Wanda Camilo, con una charla y demostración del programa “Aprende lo Nuestro 2026”, dedicado a las raíces culturales dominicanas.

La entrada será libre, por orden de llegada, hasta completar el aforo.

an/am