Trump incluye RD entre países señalados por tránsito drogas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a la República Dominicana entre los 23 países identificados por su administración como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Además de República Dominicana, la lista la integran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

De acuerdo con el documento remitido al Congreso el martes 15 de septiembre, de conformidad con la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del año fiscal 2003, la inclusión de un país en esta relación no significa que su Gobierno no esté adoptando medidas contra el narcotráfico ni que exista falta de cooperación con Estados Unidos.

La administración precisa que las designaciones responden a una definición establecida en la legislación estadounidense y obedecen a factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos.

Por tanto, la presencia de República Dominicana en el listado no constituye por sí misma una acusación de incumplimiento de sus compromisos internacionales en la lucha contra las drogas.

De hecho, el documento no incluye a República Dominicana entre los países que, a juicio de Washington, no realizaron esfuerzos sustanciales en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones de control de drogas. Esa categoría fue aplicada específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

TRUMP DEFIENDE OFENSIVA ANTINARCOTICOS

En la determinación, Trump defendió las acciones de su administración contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales, y afirmó que se han incrementado las operaciones de seguridad fronteriza.

Sostuvo que las incautaciones de fentanilo y otras drogas de contrabando se han reducido y que las muertes por sobredosis han disminuido durante su gestión.

La resolución también hace referencia a la cooperación de Estados Unidos con países del hemisferio occidental para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo.

El documento ordena que la determinación, junto con los memorandos de justificación correspondientes, sea presentada ante el Congreso y publicada en el Registro Federal.