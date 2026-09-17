Trump incluye RD entre países señalados por tránsito drogas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a la República Dominicana entre los 23 países identificados por su administración como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
Además de República Dominicana, la lista la integran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
De acuerdo con el documento remitido al Congreso el martes 15 de septiembre, de conformidad con la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del año fiscal 2003, la inclusión de un país en esta relación no significa que su Gobierno no esté adoptando medidas contra el narcotráfico ni que exista falta de cooperación con Estados Unidos.
La administración precisa que las designaciones responden a una definición establecida en la legislación estadounidense y obedecen a factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos.
Por tanto, la presencia de República Dominicana en el listado no constituye por sí misma una acusación de incumplimiento de sus compromisos internacionales en la lucha contra las drogas.
De hecho, el documento no incluye a República Dominicana entre los países que, a juicio de Washington, no realizaron esfuerzos sustanciales en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones de control de drogas. Esa categoría fue aplicada específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.
TRUMP DEFIENDE OFENSIVA ANTINARCOTICOS
En la determinación, Trump defendió las acciones de su administración contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales, y afirmó que se han incrementado las operaciones de seguridad fronteriza.
Sostuvo que las incautaciones de fentanilo y otras drogas de contrabando se han reducido y que las muertes por sobredosis han disminuido durante su gestión.
La resolución también hace referencia a la cooperación de Estados Unidos con países del hemisferio occidental para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo.
El documento ordena que la determinación, junto con los memorandos de justificación correspondientes, sea presentada ante el Congreso y publicada en el Registro Federal.
Yo considero que es una gran verdad, no importa el gobierno que sea, nuestro país es un tránsito del narcotráfico internacional.
AHI ESTA LO QUE YO SIEMPRE E DICHO QUE REPUBLICA DOMINICANA EN LA DIRECCION DE LOS GLOBALISTAS HAN CONVERTIDO EL PAIS EN UN ALMACEN DE DROGAS. Y SIEMPRE E CUESTIONADO. PORQUE A REP. DOM LLEGA TANTA Y TANTA DROGA Y NUNCA DICEN DE QUIENES ES ESA DROGA. MIRO AHI. LA VERDAD A SALE A FLOTE. PUEBLO EL CAMBIO Y SACAR A LOS GLOBALISTAS DE RAIZ ES EMINENTE SENORES. ELCAMBI ES NECESARIO. CON RANFI SE RESUELVE TODO ESO. PUEBLO DOMINICANO DESPIERTEN YA.
claro, es lo correcto!… pero no, en la producción… como ayer… fue encasillado… y en quienes… las consumen, no… hay ni primero… ni segundo… comprendes…!..
Más de la mitad de las drogas que entra ha rep dom viene de Haití,y desde ahí la distribuyen eso lo saben hasta los chinos,por dónde entra por todas partes en burro,motores camiones haitiano y dominicanos por el mar la línea noroeste, porque no ponen ****s y rayos equis,miren los yate en toda la costa Norte de montecristi,puerto plata,samana
El gobierno dominicano tiene que aprender que Estados Unidos no tiene amigos solo intereses y mientras más les da más quiere o tratan de obtener con soborno o con intimidación
Siempre culpando a otros por sus pecados. Los Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo, sus bancos, politicos, militares y abogados son los principales capos que existen y todavia no vemos a uno de ellos acusados, siempre echandole la culpa a otros mientras el problema crece.
Completamente de acuerdo.