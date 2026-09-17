Hospital Traumatológico de Mao será entregado en 2027

Vicepresidenta Raquel Peña durante un recorrido por la obra este 16 de septiembre.

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MAO, Valverde.- La construcción del Hospital Traumatológico Luis L. Bogaert, en Mao, alcanza un 35 % de ejecución, con una inversión estimada de RD$911 millones, informó este miércoles la vicepresidenta Raquel Peña durante una supervisión de los trabajos.

La obra, destinada a fortalecer la atención de emergencias y traumatología en la Línea Noroeste, está prevista para ser entregada durante el segundo trimestre de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido.

BUSCAN REDUCIR TRASLADOS DE PACIENTES

Peña recorrió la infraestructura junto al ministro de la Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, y otras autoridades, para verificar los avances del proyecto.

La vicepresidenta destacó que el nuevo centro permitirá mejorar la respuesta ante accidentes y emergencias que requieran atención especializada, reduciendo la necesidad de trasladar pacientes hacia otras zonas del país.

“Eso salva vidas”, afirmó Peña, al señalar que la rapidez en la atención de una persona accidentada puede ser determinante para preservar su vida y disminuir las consecuencias de las lesiones.

Rodríguez aseguró que la prioridad del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones es dar continuidad e impulsar los proyectos de infraestructura que requieren las comunidades.

TRES QUIRÓFANOS Y NUEVE CAMAS DE UCI

El Ala de Trauma del Hospital Luis L. Bogaert tendrá una superficie superior a los 3,500 metros cuadrados. La inversión de RD$911 millones contempla la construcción y el equipamiento del centro.

La infraestructura contará con un área de emergencias con ocho posiciones de atención rápida, cuatro consultorios, 24 camas de hospitalización, tres quirófanos y una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con nueve camas.

También dispondrá de servicios de imágenes médicas, laboratorio clínico, fisioterapia y áreas para servicios generales.

Las autoridades buscan ampliar la cobertura de atención traumatológica especializada para los residentes de Valverde y otras provincias de la Línea Noroeste.

an/am