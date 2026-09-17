Panamá llevará literatura, cine y música a Feria del Libro SD 2026

La autora Monique Mulino, quien presentará ‘Los colores de Pío’, obra escrita junto a su madre y primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, aborda el respeto hacia los animales y la adopción responsable.

La delegación panameña incluirá autores de diferentes perfiles y géneros, como Sowy Serrano, autora de «¿Qué hace ese pez ahí?», mientras que Julio Shebelut presentará una investigación sobre los orígenes y la evolución del futsal, con la que ganó el Concurso Literario Luis Rentería, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Cultura.

La cinematografía panameña tendrá presencia en la Cinemateca Dominicana con al menos siete películas y sus respectivos conversatorios, entre ellas ‘Caja rápida’, ‘Los nietos del jazz’ y ‘El Brujo’.

LA CITA REUNIRÁ A MÁS DE 70 ESCRITORES INTERNACIONALES

La programación artística llegará al Teatro Nacional Eduardo Brito con la participación del Ballet Nacional de Panamá, que presentará ‘El lago de los cisnes’, además del musical ‘La ciudad de piedra’, sobre la historia del país, y el espectáculo ‘Yo soy Panamá’. La agenda concluirá con una presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

La FILSD también dedicará su primera jornada al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado en 1826 y considerado un acontecimiento relevante para la historia de la integración latinoamericana.

La edición 28 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo homenajeará al poeta y ensayista dominicano José Mármol.

La cita reunirá a más de 70 escritores internacionales, y se desarrollarán 600 actividades que incluirán presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros con autores, cine, música y propuestas para niños y jóvenes.