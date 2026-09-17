Senado aprueba reformas al proyecto sobre juegos de azar

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en única lectura las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana, iniciativa presentada por los senadores Pedro Catrain y Félix Ramón Bautista.

La propuesta procura unificar y modernizar la legislación sobre casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, hípica, bingos, máquinas tragamonedas y plataformas de apuestas en línea.

SUPERVISIÓN Y SANCIONES

El proyecto establece mecanismos de supervisión, protección de menores, promoción del juego responsable y control tecnológico, además de disposiciones sobre las distancias para la operación de establecimientos vinculados a estas actividades.

También contempla sanciones por incumplimiento, entre ellas multas, cierre de establecimientos, pérdida de licencias, inhabilitación de administradores y penas de prisión.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

Durante la sesión, el pleno aprobó en segunda discusión el proyecto que crea la Dirección General de Salud Bucal (DIGESABUC), presentado por la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.

Asimismo, dio luz verde al proyecto que establece la obligatoriedad de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores, de la autoría del senador Santiago José Zorrilla.

Los legisladores también aprobaron el proyecto que declara a la provincia Santo Domingo como provincia ecoturística, propuesto por el senador Antonio Taveras Guzmán, y conocieron el proyecto de Ley de Vacunas.

an/am