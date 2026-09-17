Víctor Bautista presenta libro sobre poder y comunicación

Víctor Bautista durante la presentación de su libro "El poder y el ruido. La vida pública bajo la lupa de un periodista".

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SANTO DOMINGO.- El periodista y consultor en comunicación Víctor Bautista presentó su libro El poder y el ruido. La vida pública bajo la lupa de un periodista, que plantea recuperar el análisis, el contexto y el pensamiento crítico frente a la saturación informativa que caracteriza la conversación pública contemporánea.

La puesta en circulación se realizó en Mecenas, Centro Cultural Mirador Sur, bajo la conducción de la periodista Amelia Deschamps, con la asistencia de personalidades de la política, funcionarios, empresarios y profesionales independientes.

UNA MIRADA CRÍTICA A LA VIDA PÚBLICA

La presentación estuvo a cargo de Augusto Ramírez Bonó, presidente de Casa Brugal, mientras que el economista Raúl Ovalle, autor del prólogo, habló sobre los aportes de la obra. También participó José Rafael Rodríguez Pérez, director de Río de Oro Editores, responsable de la publicación.

Bautista explicó que el libro ofrece una mirada periodística y crítica sobre la vida pública, sin pretender defender posiciones partidarias ni establecer verdades definitivas.

“Este libro no busca juzgar; busca ser un espejo brutalmente honesto de lo que compartimos”, expresó el autor.

Sostuvo que el poder se ha convertido en una representación permanente condicionada por las cámaras, la viralidad y las métricas de atención, mientras el exceso de estímulos y las indignaciones pasajeras desplazan el análisis racional.

DEL COMENTARIO TELEVISIVO AL ENSAYO

La obra reúne textos surgidos de los comentarios de Bautista en la sección Dos minutos, de Noticias SIN y El Despertador, además de artículos publicados en Listín Diario, Acento y el blog Think Tank de Mediáticos. Los materiales fueron revisados y ampliados para convertirlos en ensayos.

A lo largo de 14 capítulos aborda temas como comunicación digital, cultura política, corrupción, clientelismo, institucionalidad, economía, desigualdad, educación, justicia, inteligencia artificial y gestión de crisis.

El libro fue publicado por Río de Oro Editores, dentro de su colección Demos. La portada fue diseñada por Paulette Mejía, con arte de Gerard Ellis.

an/am