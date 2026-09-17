Llama PRM a fortalecer vínculo funcionarios y dirigentes base

Grullón advirtió este 16 de septiembre que si las bases del PRM no reciben respuestas de los funcionarios, pueden perder motivación y vínculo con la organización.

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SANTO DOMINGO.- El dirigente político Félix Grullón afirmó que uno de los principales desafíos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es fortalecer la relación entre sus estructuras territoriales, los funcionarios del Gobierno y la dirigencia de base.

Sostuvo que el trabajo partidario debe concentrarse en provincias, municipios y zonas, con una comunicación permanente con los dirigentes.

CONEXIÓN CON LAS BASES

“El gran reto que tenemos es trabajar en cada una de las provincias, de los municipios, de las zonas, conectarlos directamente con el territorio para llevarles un mensaje dinámico de compromiso social a los compañeros y que los funcionarios entiendan que estamos comprometidos a darles la cara a los dirigentes del partido”, expresó.

El actual subsecretario nacional de Crecimiento del PRM y exadministrador del INAVI destacó la labor cotidiana de los dirigentes en sus comunidades y advirtió que, si no reciben respuestas de los funcionarios, pueden perder motivación y vínculo con la organización.

RETOS ELECTORALES

Durante una entrevista en el programa Juego Político, conducido por los periodistas Joel Suero y Melvinson Almánzar, Grullón consideró necesario analizar las razones que llevaron al PRM a ganar las elecciones de 2020 y 2024, de cara a los próximos desafíos electorales.

“Tenemos que saber por qué ganamos el 20, por qué ganamos el 24 y por qué podemos ganar en el 28. Entonces, va a llevar a que tengamos un buen candidato y que podamos hacer un buen gobierno”, afirmó.

También valoró la nueva dirección del partido, encabezada por Luis Abinader, y resaltó la importancia de mantener contacto con los organismos nacionales, municipales y zonales.

DEFIENDE GESTIÓN ECONÓMICA

El dirigente defendió además la gestión económica del Gobierno y afirmó que el país mantiene una economía “saneada y fuerte”.

Citó entre los sectores de mayor dinamismo la producción, el turismo y la agricultura, y reconoció que persisten debilidades en la gestión pública que deben continuar mejorándose.

“Siempre va a haber debilidades. Lo único es que tenemos que seguir mejorando esas debilidades”, concluyó.

an/am