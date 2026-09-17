FP propone cumbre para tratar violencia en Rep. Dominicana

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Santo Domingo, 17 sep (Prensa Latina) La opositora Fuerza del Pueblo (FP) propuso hoy al Gobierno dominicano convocar una cumbre nacional para analizar la violencia y la delincuencia, ante varios hechos ocurridos recientemente y el reclamo de una respuesta coordinada de las instituciones.

El planteamiento fue formulado por Radhamés Jiménez, vicepresidente y coordinador político de la organización, quien sugirió reunir en ese espacio al Gobierno, los partidos, las iglesias, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y juntas de vecinos.

El dirigente sostuvo que la República Dominicana atraviesa una creciente ola de violencia y cuestionó la capacidad de las autoridades para responder a los hechos delictivos registrados en los últimos días.

Entre los acontecimientos mencionados figuran un tiroteo ocurrido en Boca Chica, municipio de la provincia Santo Domingo, que dejó dos muertos y cinco heridos, así como la agresión con arma blanca contra un joven en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.

También citó la muerte de un hombre tras permanecer hospitalizado por las lesiones sufridas durante una agresión ocurrida en julio.

La propuesta se produce mientras las estadísticas oficiales muestran una reducción de la tasa acumulada de asesinatos.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Conjunta, el indicador se situó en 7,39 por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre, por debajo de los registros correspondientes a igual período de 2025, 2024, 2023 y 2022.

Asimismo, 28 territorios, equivalentes al 80 por ciento de las demarcaciones monitoreadas, presentaban tasas de un solo dígito.

Jiménez consideró, no obstante, que los hechos recientes demandan una respuesta conjunta y medidas adicionales.

Llegó a advertir sobre el riesgo de que el país pueda convertirse en un «Estado fallido» si, según su criterio, no se modifica la respuesta institucional frente a la delincuencia.

las/mpv