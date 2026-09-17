Dominicanos piden a JCE evitar embargo en oficina Nueva York

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Por MANUEL RUIZ

NUEVA YORK.- Dominicanos en residentes en esta ciudad pidieron al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, y al pleno del organismo intervenir para evitar que se profundice la crisis que afecta a la oficina de la entidad en esa ciudad, que ha sido amenazada con ser embargada y subastada.

Tres días después de que un alguacil autorizara el embargo, la sede principal ubicada en el 1501 de Broadway, Suite 410, en Manhattan, así como las oficinas del Bronx y Brooklyn, siguen operando de manera regular.

El conflicto se originó en el marco de la primera Serie de los Titanes del Caribe entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey en el estadio Citi Field de Nueva York.

Según la notificación, la JCE firmó un acuerdo con el empresario artístico Félix Cabrera el 30 de octubre de 2023 para servicios de publicidad y logística.

En una publicación del periódico El Día del 14 de septiembre, el órgano electoral reconoce haber acordado esos servicios y afirma haber pagado 230,000 dólares mediante transferencia el 21 de mayo de 2024.

Sin embargo, niega haber autorizado los servicios restantes que reclama la empresa, entre ellos 600,000 dólares correspondientes a la impresión de 15,000 boletas para entrega en los juegos de la serie.

Temor por servicios y elecciones de 2028

Políticos dominicanos pidieron resolver el impase económico para evitar que se agudice la crisis, que afecta a miles de dominicanos que necesitan obtener su nueva cédula de identidad y electoral, y que pone en peligro el montaje del torneo electoral del año 2028.