De la Cruz combina poder y defensa con sus 5 herramientas

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SANTO DOMINGO.- El dominicano Elly De la Cruz continúa destacándose en las Grandes Ligas, combinando su producción ofensiva con un desempeño defensivo que refleja el amplio repertorio de habilidades que lo ha convertido en uno de los jugadores más dinámicos del béisbol.

El campocorto de los Cincinnati Reds ha mostrado capacidad para aportar con el bate, velocidad en las bases y seguridad en el terreno, características que responden al perfil de un pelotero de las llamadas cinco herramientas.

PODER Y VELOCIDAD

De la Cruz ha mantenido una presencia ofensiva marcada por su capacidad para conectar extrabases y producir carreras, mientras su velocidad representa una amenaza constante para las defensas rivales.

A esas condiciones suma su capacidad para cubrir terreno en el campocorto y realizar jugadas de dificultad, convirtiéndose en una pieza de impacto tanto a la ofensiva como a la defensiva.

IMPACTO DEFENSIVO

Su alcance, velocidad de reacción y potencia de brazo le permiten realizar jugadas que exigen desplazamientos rápidos y lanzamientos desde diferentes ángulos.

El desempeño de De la Cruz confirma el perfil integral que ha mostrado desde su llegada a las Grandes Ligas, donde su combinación de fuerza, velocidad y habilidades defensivas lo mantiene entre los jugadores dominicanos de mayor proyección.

Con su producción ofensiva y su aporte defensivo, el jugador de Cincinnati continúa ampliando su impacto en ambos lados del terreno y consolidando su presencia como una de las figuras jóvenes más llamativas del béisbol de las Grandes Ligas.

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