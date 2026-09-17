4ta Dimension llevará gira de rock SD, Punta Cana y Santiago

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SANTO DOMINGO.- La banda dominicana 4ta Dimension amplia su presencia en escenarios nacionales con nuevas presentaciones de su gira Rock 70s, 80s & 90s, propuesta musical concebida para revivir los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones.

Durante los últimos tres años, ha llevado sus diferentes conceptos a distintas ciudades del país. Ahora anuncia tres conciertos: el 25 de septiembre en Hard Rock Cafe Santo Domingo; el 26 de septiembre en La Fábrica, Punta Cana, y el 3 de octubre en el Bar del Gran Teatro del Cibao, en Santiago.por Santo Domingo, Punta Cana y Santiago.

El espectáculo Rock 70s, 80s & 90s combina música en vivo, puesta en escena, contenido audiovisual e identidad visual, con un repertorio que recorre canciones emblemáticas del rock, pop y las baladas de las décadas de 1970, 1980 y 1990, tanto en inglés como en español.

Las boletas están disponibles a través de Tix.do y mediante WhatsApp o teléfono en el número 829-338-1056.

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN

El proyecto es dirigido por el arquitecto Carlos Echavarría Souffront, propietario, productor y baterista de la agrupación, quien integra música, producción, comunicación y contenido audiovisual para crear experiencias de entretenimiento en vivo.

Con sus diferentes formatos, 4ta Dimension mantiene una agenda orientada a conectar con públicos diversos y fortalecer su presencia en la escena musical dominicana.

an/am/sp