Claro Dominicana confirma que fueron expuestos datos clientes

Claro Dominicana dijo este miércoles que investiga la filtración de datos.

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SANTO DOMINGO, 17 sep.- La empresa Claro Dominicana informó que detectó una exposición no autorizada de datos que afectó a un grupo de clientes de sus servicios móviles individuales.

Tras identificar la situación, un equipo técnico especializado en seguridad activó los protocolos establecidos e inició un proceso de verificación para determinar el alcance del incidente y la información comprometida.

LOS DATOS QUE FUERON EXPUESTOS

Como resultado de las investigaciones, Claro precisó que entre los datos expuestos figuran números de teléfonos móviles, números de cédula y el tipo de servicio contratado por los clientes afectados.

La empresa aclaró que esta información, por sí sola, no permite acceder a las cuentas de los usuarios, realizar transacciones ni conocer el contenido de sus comunicaciones.

“Estos datos no permiten por sí solos acceder a sus cuentas con nosotros, realizar transacciones ni conocer el contenido de sus comunicaciones”, indicó la compañía en un comunicado.

MANTIENE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Claro Dominicana aseguró que mantiene su compromiso con la protección de los datos personales de sus clientes y señaló que continuará fortaleciendo sus procesos de seguridad, conforme a las mejores prácticas de la industria.

La compañía también recomendó a sus usuarios consultar su portal oficial para conocer medidas preventivas generales de seguridad y adoptar las precauciones correspondientes.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la protección de información personal y la seguridad de los datos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

an/am