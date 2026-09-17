PLD: Nueve de cada 10 la pasan mal bajo el Gobierno del PRM

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SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que “nueve de cada diez dominicanos la están pasando sumamente mal” bajo el actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al ser consultado sobre la valoración que otorgaría a la gestión gubernamental, Pujols aclaró que no pretendía asumir una posición imparcial debido a su condición de dirigente opositor y estimó el desempeño del Gobierno en alrededor de un 10 %.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN

“Creo que nueve de cada diez dominicanos la están pasando sumamente mal en este Gobierno”, expresó Pujols durante una entrevista en el programa El Mañanero. Dijo que ese 10 % lo reconocería por la voluntad o el deseo que, a su juicio, ha mostrado el presidente Luis Abinader de que las cosas se hagan, aunque consideró que muchas no se concretan.

El dirigente peledeísta sostuvo que, paralelamente a sus críticas al Gobierno, el PLD ha trabajado en recuperar presencia y fortalecer su posicionamiento mediante una oposición más sistemática, la reorganización de sus estructuras y una mayor presencia territorial y en los medios de comunicación.

Explicó que, tras la salida del poder en 2020, la organización tuvo que adaptarse a una nueva realidad política luego de largos períodos al frente del Estado.

RECUPERACIÓN DEL PLD

Pujols destacó los pronunciamientos de la organización, el trabajo de sus dirigentes y aspirantes en las comunidades y su participación en los principales debates nacionales.

También señaló como parte de ese proceso la recuperación de prácticas partidarias como la formación política, la cotización de la militancia y el contacto directo con la población.

EL BOSCHISMO

Sobre la identidad del PLD, Pujols afirmó que el pensamiento del profesor Juan Bosch continúa siendo la teoría oficial de la organización.

“El Boschismo es la teoría oficial del partido”, declaró, al señalar que la estructura partidaria mantiene principios y métodos vinculados al pensamiento de su fundador.

El dirigente consideró que la formación política, el trabajo territorial, la renovación generacional y la preservación de esos principios forman parte del proceso de fortalecimiento del PLD.

an/am