Wason llevará su romanticismo a Higüey con “Romantichapas”

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SANTO DOMINGO.- El cantautor dominicano Wason Brazobán llegará a Higüey el próximo sábado 17 de octubre para protagonizar una noche dedicada al romanticismo y las emociones con el espectáculo “Romantichapas”, que se celebrará en el Hotel Habana, junto al artista urbano Don Miguelo, El Mejor.

Con una trayectoria que lo ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música dominicana, Wason Brazobán mantiene una estrecha conexión con varias generaciones a través de canciones que forman parte de la banda sonora de numerosas historias de amor, desamor, encuentros y despedidas.

UNA NOCHE DE ROMANTICISMO

Durante “Romantichapas”, el intérprete se reencontrará con su público de la región Este y llevará al escenario una selección de sus temas más conocidos, en una presentación concebida para cantar, recordar y disfrutar de la sensibilidad que caracteriza su propuesta artística.

El espectáculo busca crear una atmósfera especial para los seguidores de Wason Brazobán, quien se ha destacado por sus composiciones y por abordar en sus canciones diferentes facetas de las relaciones sentimentales.

ENCUENTRO DE DOS ESTILOS

La jornada contará además con la participación del artista urbano Don Miguelo, El Mejor, quien aportará su particular estilo musical a una velada que reunirá propuestas diferentes en un mismo escenario.

La combinación de ambos artistas promete una noche de contrastes musicales, con el romanticismo de Wason Brazobán y la energía urbana de Don Miguelo como principales atractivos de la actividad.

La producción del espectáculo está a cargo de Angel Productions y Pepe Meseta, responsables de la organización de esta presentación en Higüey.

El encuentro está previsto para el sábado 17 de octubre en el Hotel Habana, donde los asistentes podrán disfrutar de una propuesta musical que combina romanticismo, recuerdos y diferentes expresiones de la música dominicana.

an/am