Carolina Mejía confía Abinader será imparcial en proceso PRM

Carolina Mejía dijo este 16 de septiembre que durante su gestión como secretaria general construyó confianza en militantes.

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SANTO DOMINGO.- La aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Carolina Mejía, aseguró que confía en que el presidente Luis Abinader actuará como un árbitro imparcial durante el proceso interno para definir la candidatura presidencial de la organización.

“Yo confío 100 % en el presidente Abinader y en su capacidad de arbitrar de forma justa”, afirmó la alcaldesa del Distrito Nacional, al considerar que el objetivo es garantizar una nueva victoria electoral del partido.

EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN

Mejía recordó que, como exsecretaria general del PRM, cargo que desempeñó junto a José Ignacio Paliza, le correspondió contribuir a la construcción de las bases que permitieron al partido alcanzar el poder en 2020.

Entrevistada en el programa televisivo Hoy Mismo explicó que durante ese período trabajó para generar confianza y armonía entre los dirigentes, además de enfrentar situaciones internas, calmar los ánimos y promover acuerdos entre los compañeros.

CONFIANZA EN EL PROCESO INTERNO

La dirigente oficialista también expresó su confianza en la transparencia e idoneidad del proceso interno, pautado para el 3 de octubre de 2027, cuando serán escogidos los candidatos presidenciales y a otros cargos electivos.

“Confiamos en que la Junta Central Electoral (JCE) administrará adecuadamente este proceso”, señaló.

Sobre las relaciones entre los precandidatos presidenciales del PRM, Mejía dijo que no tiene temor de que la competencia genere conflictos, al enfatizar que se trata de una contienda entre compañeros de partido y no entre adversarios.

DESCARTA DIVISIÓN DEL PRM

Mejía rechazó además que exista riesgo de una división interna por la candidatura presidencial, como, según afirmó, ha planteado la oposición.

“La competencia es buena; soy una abanderada de la competencia y de la democracia. Me gusta competir”, manifestó.

La política oficialista destacó que el PRM cuenta con un padrón propio y reglas definidas para las primarias, por lo que descartó que el proceso genere situaciones adversas para la organización.

an/am