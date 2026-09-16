GAZA: Aumentan a 21 muertos por derrumbe de un edificio

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GAZA 16 Sep.- Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a 21 personas, incluidos doce niños, los muertos a causa del derrumbe este miércoles de un edificio en el que residían personas desplazadas y que ha caído sobre tiendas de campaña adyacentes dispuestas en una calle en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha confirmado este nuevo balance en un comunicado, precisando que los nueve adultos fallecidos son «cinco mujeres, dos hombres y dos personas mayores», de las que no ha facilitado sexo.

La cartera ha indicado además que 14 personas han resultado heridas, si bien la Defensa Civil de Gaza eleva a 45 la cifra de personas que han requerido atención médica tras dar por finalizadas las operaciones de búsqueda y rescate.

Las autoridades, que horas antes han confirmado el rescate de una veintena de personas con vida de entre los escombros, recibieron alrededor de las 2.30 (hora local) de la madrugada de este miércoles las primeras alertas desde un centro de acogida contiguo al edificio derrumbado, por la aparición «repentina» de grietas y fisuras.

Tras ello, equipos se desplazaron a la zona del bloque afectado, de seis plantas y conocido como ‘Edificio de la felicidad’, que acogía a «cerca de un centenar de personas», aproximadamente la mitad de ellas menores, que vivían en «decenas de tiendas de campaña».

Una vez allí, los efectivos de la Defensa Civil lograron evacuar a unas 35 personas de las instalaciones en unas operaciones con apoyo del Comité Egipcio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El cuerpo de Protección Civil, por su parte, ha detallado que decenas de desplazados se encontraban en el edificio tras «verse forzados a vivir allí a causa de la agresión israelí». «Protegían a sus hijos entre los muros y columnas agrietadas», ha lamentado, en referencia a los daños sufridos previamente por el edificio por los ataques de Israel.

of-am