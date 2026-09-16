Cámara Representantes exige retirar tropas de EE.UU. de Irán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que exige al presidente Donald Trump retirar a las fuerzas estadounidenses de la guerra con Irán, salvo que el Congreso autorice la continuidad de las operaciones.

La iniciativa obtuvo 220 votos a favor y 204 en contra. Todos los demócratas presentes la respaldaron, junto con siete republicanos, tres más que en las votaciones anteriores. La decisión constituye el tercer intento de la Cámara Baja por limitar la intervención militar iniciada el 28 de febrero.

El texto se apoya en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que restringe la capacidad del mandatario para mantener acciones militares prolongadas sin aprobación legislativa.

Sus promotores sostienen que el conflicto ya superó los plazos establecidos y que el Congreso debe recuperar su facultad constitucional para decidir sobre la guerra.

Sin embargo, la votación no obliga de inmediato a Trump a retirar las tropas. La resolución todavía debe avanzar en el Senado y, si llega a la Casa Blanca, el presidente podría vetarla. Los intentos anteriores no completaron el trámite.

La votación probablemente será el último pronunciamiento de la Cámara antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las cuales la guerra y el costo de vida se instalaron como asuntos centrales.