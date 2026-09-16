Cámara Representantes exige retirar tropas de EE.UU. de Irán

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que exige al presidente Donald Trump retirar a las fuerzas estadounidenses de la guerra con Irán, salvo que el Congreso autorice la continuidad de las operaciones.
La iniciativa obtuvo 220 votos a favor y 204 en contra. Todos los demócratas presentes la respaldaron, junto con siete republicanos, tres más que en las votaciones anteriores. La decisión constituye el tercer intento de la Cámara Baja por limitar la intervención militar iniciada el 28 de febrero.
El texto se apoya en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que restringe la capacidad del mandatario para mantener acciones militares prolongadas sin aprobación legislativa.
Sus promotores sostienen que el conflicto ya superó los plazos establecidos y que el Congreso debe recuperar su facultad constitucional para decidir sobre la guerra.
Sin embargo, la votación no obliga de inmediato a Trump a retirar las tropas. La resolución todavía debe avanzar en el Senado y, si llega a la Casa Blanca, el presidente podría vetarla. Los intentos anteriores no completaron el trámite.
La votación probablemente será el último pronunciamiento de la Cámara antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las cuales la guerra y el costo de vida se instalaron como asuntos centrales.
Es casi seguro que los republicanos, no la aprobaran y seria bueno para cobrarselo a todos en noviembre donde habrá un maremoto de votos en contra de esta desgracia que nos ha tocado.
Tranquilo, quieto que lo que viene es grande y contundente.
Esta guerra ha sido un toyo en verdad. Los mas grandes ganadores de esta guerra ha sido Rusia porque el petroleo Ruso esta en demanda por el simple hecho que las exportaciones de petroleo Ruso no tienen que pasar por Hormuz. Yo ni entiendo cual era el objetivo de atacar Iran despues de sacar Maduro cuando Cuba son los que tienen USA infiltrado con propagandistas Comunistas en el DSA
Por culpa de los impuestos indirects y las **** guerra los pobres de todos Estado unido se Los esta llevando el mismo Diablo y el salario es muy pobres para todos !
Los demócRRRatas, ¿quiénes más?
El partido de los Terroristas Islámicos de EEUU. El que tiene reventado a EEUU de musulmanes haciendo lo que quieran.
Irán busca un EEUU dominado por demócRRRatas que le permitan construir bombas nucleares.
El 5 de noviembre, con lo que tenga en el Congreso, Trump debe salir a borrar por completo del mapa la pocilga aquella. O que le entregue el mando a quien pueda hacerlo.
Interpelen y destituyan a ese tiesto de loco pedofilo, corrupto y tiranico de extrema derecha. No existe un solo facista que sirva para algo, todos son criminales, ladronazos y groseros
Ese titulo es desinformante, y alimenta retóricas ignorantes. Se pide que EU retire los barcos militares del golfo pérsico, no de Iran, porque EU no tiene tropas en tierra iraní y el golfo lo rodean unos seis países, Iran no es dueño del estrecho, aunque pretende clamarlo como tal. No es la primera vez que este medio comete ese error, y parece que es intencional, ojo con eso.