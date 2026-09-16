Santiago: Abinader juramenta voluntariado Hosp. Antonio Trueba

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SANTIAGO.- El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, tomó juramento este miércoles a los integrantes del voluntariado del Hospital Periférico Monte Adentro Doctor Antonio Trueba, durante una actividad realizada como parte de su agenda de trabajo en Santiago.

El voluntariado quedó integrado por la doctora Diogelis De León, directora del hospital; el licenciado Eduardo Trueba; el doctor Luis Liriano; Diana Aristizabal y José Ramón Vega, quienes asumieron el compromiso de acompañar las acciones que se desarrollen en favor del centro hospitalario y de sus usuarios.

Durante la actividad, el jefe de Estado compartió con los integrantes del voluntariado y representantes del hospital, en un espacio destinado a fortalecer la colaboración en torno a las necesidades y acciones que contribuyan al bienestar de los pacientes y las comunidades que reciben atención en este centro de salud.

La incorporación de los voluntarios permitirá sumar esfuerzos en apoyo a las labores del Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba, mediante el acompañamiento a iniciativas que contribuyan a mejorar la atención y los servicios dirigidos a la población.

Como parte de su agenda en Santiago, el presidente Abinader también sostuvo reuniones con los voluntariados del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón y del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Estos encuentros forman parte de la jornada de trabajo que desarrolla el mandatario en la provincia, con actividades orientadas a mantener un contacto directo con representantes de diferentes sectores y dar seguimiento a asuntos de interés para los santiagueros.