DNCD ocupa 168 paquetes de cocaína y arresta supuesto narco

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó 168 paquetes de cocaína y arrestó a uno de los principales cabecillas de una estructura de narcotráfico y lavado de activos.
La ofensiva fue denominada Operación LM2 e incluyó 11 allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago.
En el operativo, coordinado por 13 fiscales y en el que participaron más de 150 agentes del organismo antidrogas, también fueron ocupados vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculados con la investigación.
El detenido fue identificado como José Miguel Ceballos Rosario (el Viajero). Otros presuntos integrantes son buscados y las autoridades les exhortaron a que se entreguen.
Los 168 paquetes de cocaína estaban ocultos en 31 tubos o barras de metal almacenados en una edificación utilizada como centro de acopio en el municipio de Villa Vásquez, donde también se hallaron cientos de cajas de cartón, herramientas e insumos para preparar y ocultar sustancias controladas.
Según la investigación, la organización enviaba cocaína a Estados Unidos y Europa oculta en cajas de cartón de doble fondo y estructuras metálicas, utilizando empresas establecidas y otras de fachada para simular el transporte de mercancías lícitas.
El Ministerio Público explicó en un comunicado que la operación es resultado de una investigación vinculada con una red desmantelada en 2023 en las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.
jt-am
QUIEN SE **** UN HUEVO O UN RASIMO DE GUINEO ES UN L-A-D-R-O-N Y VA PRESO POR VARIOS AÑOS.
QUIENES SE ROBAN MILES DE MILLONES DE PESO, NO SON LADRONES ESOS SON
M-A-L-E-C-H-O-R-E-S.
AQUIEN AGARRAN CON UNA BOLSITA DE DROGA ES UN T-E-C-A-T-O Y VA PRESO PERO A QUIEN AGARRAN CON 168 PAQUETES DE COCAINA ES UN SUPUESTO N-A-R-C-O
JJJJJJ SIGUEN JODIO LOS HIJOS DE MACHEPA.
AMIGO IDIOTAS NO IMPORTA COMO LO AGARRARO;N, O LE PONGAN UN NOMBRE A QUJIN ES LES OCUPARON LAS»DROGAS», LA COSA ES,QUE ESTA’ COGIDO «EL JEFE’ O EL PEJE MAYOR, DE ESA BANDAS DE TRAFICANTES DE ESTUPEPACIENTE .(DROGAS), CON LA NUEVA LEY DEL CODIGO PENAL, PUES ESPERAMOS QUE LA CONDENA PARA ESO ANTISO. CIALES ENEMIGOS DE LA SOCIEDAD, A CADA UNO DE «30-a 20 AN~OS, COMO POCO
O SEA QUE OCUPAN COCAINA Y NO ES NARCO?. HASTA DONDE VA A LLEGAR LA ESTUPIDEZ?????ES COMO QUE TE AGARREN MANEJANDO Y TE DIGAN SUPUESTO CHOFER??
Estu-pido, primero entiende lo que es jurisprudencia, hasta que no se juzgue al acusado y se declare culpable es «supuesto» o «presunto» culpable.
Cuando hay dinero de por medio el supuesto es un apellido.
Si no hay cuaito es chofei nomaaaa