Imponen prisión preventiva a pastor acusado maltratar niños

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SANTO DOMINGO (EFE).- Un juez impuso prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como ‘el Pastor’, acusado de maltratar física y psicológicamente a 13 niños y adolescentes en la fundación religiosa Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) en San Cristóbal.

La justicia impuso también a Gabriel, quien actuaría como pastor de dicha fundación, una garantía económica de 20,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, indicó este martes el Ministerio Público en un comunicado.

Según la solicitud de medida de coerción, durante una operación realizada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, las autoridades efectuaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina, donde rescataron a 13 niños y adolescentes de entre cuatro meses y 13 años.

El operativo de rescate se puso en marcha después de la fuga de uno de los menores retenidos en la fundación, quien se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados en el establecimiento.

El Ministerio Público señaló que los menores presentaban signos de presunto maltrato físico y psicológico y que el lugar funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso dentro de una finca.

Los allanamientos fueron realizados por la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con el apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).

También participaron organismos de protección de la niñez, entre ellos la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El acusado deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo en San Cristóbal.