Salazar ve consulta de octubre no acabará lucha interna en PLD

Salazar dijo este 15 de septiembre que esa consulta probablemente termine como un evento más.

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SANTO DOMINGO.- El exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Humberto Salazar afirmó que esa organización enfrenta “un grave problema de gobernabilidad” y consideró que la consulta interna convocada para el 18 de octubre no pondrá fin a la competencia por la candidatura presidencial.

“Esa consulta probablemente termine como un evento más. Habrá un descarte de una cantidad de personas, pero no terminará la competencia interna dentro del PLD”, expresó el también exdirigente del Partido Reformista Social Cristiano.

CUESTIONA LEGALIDAD DE LA CONSULTA

Sostuvo que la situación se originó en 2019, cuando se produjo una “enorme confusión y fraccionamiento” del liderazgo histórico del partido.

También cuestionó la legalidad de la consulta, al señalar que el proceso comienza a ser objetado antes de su realización porque, según afirmó, “no es un evento legal” ni está sustentado por la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral.

Salazar citó el caso del dirigente peledeísta Abel Martínez, quien, según dijo, ya anunció que tendrá la posibilidad de presentarse y competir contra quien resulte escogido en la consulta.

“Eso significa que la consulta no terminaría la competencia interna por la candidatura presidencial”, sostuvo.

FUERZA DEL PUEBLO Y LEONEL FERNÁNDEZ

En cuanto a la Fuerza del Pueblo (FP), Salazar afirmó que el expresidente Leonel Fernández ha asumido una actitud de “obcecación” para mantenerse como una opción electoral con miras a las elecciones de 2028.

Sin embargo, señaló que existen fuerzas internas y externas que, a su juicio, dificultan sus posibilidades electorales.

Sobre el senador del Distrito Nacional Omar Fernández, indicó que este “ni siquiera se está presentando él mismo como candidato; lo están aspirando”.

Explicó que ese respaldo proviene, en parte, de sectores jóvenes del país, incluidos grupos con menor participación en los asuntos políticos.

Salazar consideró que esta situación refleja una lucha de sustitución generacional dentro de la FP, organización que, según sus palabras, se encuentra “en un trance entre lo viejo y lo nuevo”.

an/am