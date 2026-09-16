Autoridades median conflicto por uso de verifones en gasolineras

Alcántara llamó a Anadegas a actuar con «sensatez» y permitir que las autoridades continúen las conversaciones para resolver las diferencias sin afectar a los consumidores que utilizan tarjetas para pagar los combustibles.

En un comunicado, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de esa institución y otras entidades públicas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes.

PONERSE DE ACUERDO Y NO PERJUDICAR CONSUMIDORES

«Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado», afirmó el funcionario.

Pro Consumidor señaló que da seguimiento al proceso y mantiene conversaciones con los directivos de Anadegas, mientras las instituciones involucradas buscan evitar que el conflicto entre los detallistas de combustibles y los proveedores de servicios de pago reduzca las alternativas disponibles para los usuarios.

El llamado se produce después de que Anadegas anunciara que retirará los verifones de las más de 700 estaciones afiliadas a partir del próximo 25 de septiembre, una medida que podría modificar los medios de pago disponibles en cientos de estaciones de servicio del país.

Alcántara insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar que los consumidores no resulten perjudicados y que mantengan alternativas para realizar el pago de los combustibles.