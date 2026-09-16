CONAPE y AFP Popular se alían en beneficio de adultos mayores

Firmaron el acuerdo el director del CONAPE, doctor Demetrio Vicente Ureña; y el gerente general de AFP Popular, Luis José Jiménez.

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y la Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) renovaron su convenio de cooperación interinstitucional, con el propósito de fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y responder a los desafíos del envejecimiento poblacional.

El acuerdo fue suscrito en la sede de AFP Popular por el director ejecutivo del CONAPE, doctor Demetrio Vicente Ureña; el vicepresidente ejecutivo-gerente general de AFP Popular, Luis José Jiménez, y la vicepresidenta del Área de Negocios, Adela María Báez Bezi.

ÁREAS DE COOPERACIÓN

La alianza contempla la planificación, ejecución y coordinación de iniciativas para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores, con énfasis en envejecimiento activo y productivo, inclusión financiera y digital, servicios de atención, infraestructura, salud y bienestar, investigación y promoción de derechos.

Durante el acto, Vicente Ureña afirmó que la renovación del convenio “no se limita a la firma de un documento”, sino que da continuidad a una alianza que ya se ha traducido en acciones concretas.

Destacó que los retos asociados al envejecimiento requieren sumar esfuerzos entre el Estado, el sector privado y otros actores sociales para ampliar el alcance de las iniciativas y generar mayor impacto.

Asimismo, agradeció a AFP Popular por la confianza y el compromiso demostrado, y manifestó su expectativa de que esta nueva etapa permita desarrollar más proyectos y resultados en beneficio de la población adulta mayor.

ENVEJECIMIENTO CON SEGURIDAD Y BIENESTAR

De su lado, Luis José Jiménez señaló que el envejecimiento poblacional constituye una oportunidad para anticiparse y crear mejores condiciones que permitan a los dominicanos llegar a esta etapa con seguridad, bienestar y calidad de vida.

Ambas instituciones reiteraron su compromiso de continuar aunando esfuerzos en favor de las personas adultas mayores, en cumplimiento de la Ley No. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente.

an/am