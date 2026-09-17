Califica ‘acción hostil’ proyecto ley EU para sancionar a Rusia

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MOSCÚ.- El Kremlin sigue de cerca la evolución del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que afecta a las exportaciones rusas de petróleo y gas y que fue calificado por la prensa como «sanciones infernales», declaró este jueves el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El vocero señaló que la iniciativa de Washington «entra en la categoría de acciones hostiles» contra Moscú.

«Y, por supuesto, la imposición de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos sin duda complicará los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica en Ucrania», enfatizó Peskov.

262 VOTOS A FAVOR

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles, con 262 votos a favor y 159 en contra, un nuevo proyecto de ley de sanciones antirrusas, impulsado por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, conocido por su postura crítica hacia Rusia.

La legislación, renombrada como ‘Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán del 2026’ en honor al legislador, busca ejercer mayor presión sobre la industria energética rusa.

El texto autorizaría al presidente Donald Trump a imponer aranceles de hasta 100% a China, India y otros compradores de petróleo y recursos energéticos procedentes de Rusia e Irán.

La medida se produce en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos.

Según datos oficiales, Rusia ha fortalecido su soberanía económica pese a las más de 30,000 sanciones impuestas en los últimos años.