RD negocia con EEUU decreto protege la producción de arroz

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader informó este miércoles que República Dominicana mantiene negociaciones con Estados Unidos ante la solicitud de ese país de derogar el Decreto 693-24, que establece medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz.

Al ser consultado por periodistas durante su jornada de trabajo en Santiago, señaló que las conversaciones se desarrollan tomando como referencia las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

“Estamos negociando con Estados Unidos”, declaró Abinader, quien explicó que la posición del Gobierno dominicano es procurar el cumplimiento de lo acordado en el tratado.

PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

El presidente sostuvo que el acuerdo comercial contempla un esquema de comercio con cero aranceles y que ese es uno de los elementos que se encuentra sobre la mesa en las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

“Lo que nosotros tenemos es que ponernos con Estados Unidos con el tratado de libre comercio, que es cero arancel. Eso fue lo que firmamos y eso es lo que estamos negociando”, expresó.

Estados Unidos ha planteado la derogación del Decreto 693-24 como parte de sus consideraciones para garantizar el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano conforme a las obligaciones establecidas en el DR-Cafta.

La disposición, promulgada en 2024, establece un arancel de 20 % para determinadas categorías de arroz dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que fuera del contingente contempla un arancel de 99 %. También establece una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero.

GOBIERNO MANTIENE NEGOCIACIONES

Abinader no ofreció detalles sobre las condiciones que se discuten ni precisó si existe algún acuerdo sobre la permanencia, modificación o eventual derogación del decreto.

La Presidencia había informado previamente que el arroz constituye uno de los principales puntos de negociación entre República Dominicana y Estados Unidos en las conversaciones comerciales, debido a su importancia para el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria.

Las conversaciones se producen en momentos en que el sector arrocero dominicano ha expresado preocupación por el impacto que podrían tener cambios en las medidas de protección sobre la producción nacional.

of-am