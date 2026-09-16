ONU alerta el aparato represivo de Venezuela continúa intacto

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

GINEBRA.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió este miércoles que las estructuras estatales vinculadas con la represión y graves violaciones de derechos humanos permanecen prácticamente intactas, pese a algunos avances registrados tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de 2026.

En un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, la misión señaló que se ha producido una reducción significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos.

ESTRUCTURAS REPRESIVAS SIN CAMBIOS

La presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher, sostuvo que la disminución de algunas de las formas más severas de represión no representa una transformación de las estructuras que las hicieron posibles.

Según el informe, continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente sus mismas estructuras, políticas y prácticas.

La misión también indicó que no se han adoptado medidas para desmantelar a los llamados “colectivos”, grupos civiles armados a los que atribuye un papel en actos de intimidación y violencia.

PERSISTEN TORTURAS Y DETENCIONES

Los investigadores de Naciones Unidas documentaron 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, además de condiciones de detención que calificaron de deplorables en centros penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

Aunque cientos de personas han sido liberadas, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 300 y 500 permanecen detenidas por motivos políticos. La misión también identificó 214 detenciones arbitrarias durante los últimos 12 meses, muchas de ellas ocurridas antes de la captura de Maduro.

El informe señala además que al menos 19 funcionarios previamente identificados por la misión por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando o han sido reasignados a puestos clave.

ONU PIDE REFORMAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La misión sostuvo que las mejoras observadas siguen siendo limitadas y reversibles mientras no se produzcan reformas institucionales, se garantice la independencia judicial y se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Los expertos también pidieron la liberación de los detenidos por motivos políticos y una mayor cooperación de Venezuela con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

of-am