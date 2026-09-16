Advierten sobre emergencia por los incendios forestales en la RD

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SANTO DOMINGO.- El Observatorio de Áreas Protegidas advirtió este miércoles que la frecuencia, extensión y recurrencia de los incendios forestales registrados esta temporada configuran una emergencia ambiental que requiere una respuesta nacional inmediata.

La entidad estima que más de 150 kilómetros cuadrados de superficie forestal han sido afectados o alcanzados por los incendios registrados durante la temporada y llamó a reforzar las labores de prevención, vigilancia y protección de los ecosistemas amenazados.

NUEVO INCENDIO EN SIERRA DE BAHORUCO

La alerta coincide con un nuevo incendio en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito, donde las llamas afectan una zona de bosque denso de pino criollo, dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

Según las estimaciones citadas por el Observatorio, entre el 20 de junio y los primeros días de julio dos grandes incendios afectaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco.

La entidad también reportó afectaciones superiores a 50 kilómetros cuadrados en Valle Nuevo y más de 30 kilómetros cuadrados en al menos tres incendios registrados durante las últimas semanas. Entre las áreas protegidas afectadas figuran además Jaragua y La Humeadora.

ADVIERTE SOBRE DAÑOS A LOS ECOSISTEMAS

La organización señaló que predominan los incendios de origen humano, ya sea por acciones deliberadas o negligencia, y reclamó investigar cada caso para determinar responsabilidades mediante pruebas y procedimientos rigurosos.

También pidió verificar posibles vínculos con actividades agrícolas, ganaderas y de cacería ilegales dentro de áreas protegidas, así como con operaciones de redes de tráfico ilícito de personas en zonas montañosas.

El Observatorio advirtió que la recurrencia del fuego puede interrumpir la regeneración de los bosques, especialmente cuando los incendios afectan zonas que todavía se encuentran en recuperación.

PIDEN MAYOR VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN

La entidad reconoció el trabajo de bomberos forestales, guardaparques, brigadistas, comunitarios y organismos de apoyo, pero consideró necesario fortalecer la prevención, vigilancia y capacidad de respuesta.

Entre las medidas propuestas figuran investigar los incendios y someter a la justicia a los responsables cuando existan pruebas; reforzar el monitoreo satelital y el patrullaje terrestre; evaluar científicamente los daños; y controlar las quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos de mayor riesgo.

El Observatorio también llamó a aplicar las restricciones vigentes dentro de las áreas protegidas y detener las ocupaciones y prácticas incompatibles con su conservación.

of-am