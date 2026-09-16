Fuerza del Pueblo pide revisar condiciones comerciales con EU

Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de la organización, dijo este 16 de septiembre que los productores locales deben ser protegidos.

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SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo llamó a República Dominicana y Estados Unidos a establecer un mecanismo de diálogo que permita revisar las condiciones comerciales entre ambos países y evitar que las diferencias arancelarias afecten a los sectores productivos nacionales.

El secretario de Asuntos Agropecuarios de la organización, Héctor Acosta, sostuvo que cualquier entendimiento debe tomar en cuenta las diferencias entre las economías dominicana y estadounidense, sin plantear una ruptura de los compromisos establecidos mediante el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

CONDICIONES DE LOS PRODUCTORES FRENTE EEUU

Acosta señaló que los productores dominicanos compiten con sectores estadounidenses que disponen de mayores extensiones de terreno, tecnología, infraestructura, acceso al financiamiento y mecanismos de apoyo público.

En ese sentido, consideró necesario que las negociaciones comerciales contemplen las condiciones particulares de la República Dominicana y permitan preservar la capacidad productiva nacional dentro de los acuerdos internacionales vigentes.

La Fuerza del Pueblo también citó la experiencia de otros países de la región para advertir sobre los posibles efectos de una apertura comercial acelerada. Mencionó específicamente a Haití como un caso que, según su planteamiento, debe ser tomado en cuenta al momento de definir políticas de apertura de mercados.

ARANCEL ADICIONAL DE 12.5 % A CIERTOS PRODUCTOS

Hizo referencia, además, a la aplicación en 2026 de un arancel adicional de 12.5 % por parte de Estados Unidos a determinados productos dominicanos, escenario que, a su juicio, hace necesario fortalecer el diálogo bilateral.

Acosta afirmó que la Fuerza del Pueblo no propone una confrontación comercial ni el cierre del mercado, sino establecer condiciones que permitan proteger la producción nacional sin afectar los compromisos internacionales asumidos por el país.

El dirigente opositor recordó que República Dominicana y Estados Unidos han mantenido mecanismos de diálogo comercial durante años y planteó utilizar esos espacios para buscar una salida a las diferencias actuales.

La organización exhortó a las autoridades dominicanas a mantener las conversaciones con sus pares estadounidenses y procurar acuerdos que tomen en cuenta tanto los compromisos vigentes como las condiciones de los sectores productivos nacionales.

an/am