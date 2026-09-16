Dólar bajó y era vendido $59.08; el euro se mantiene a y $70.19

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 10 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$59.08.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.75

Venta: RD$59.08

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.19 y comprado a RD$66.70.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada de este miércoles con una caída del 0,8 %, cotizándose en 105 dólares por barril.