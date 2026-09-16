Cinco muertos y siete heridos deja ataque Rusia a Ucrania

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KIEV.- Al menos cinco personas han muerto este miércoles y siete han resultado heridas a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra un autobús en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en el este del país, según han denunciado las autoridades locales.

«Cinco muertos y siete heridos en un ataque hostil contra un autobús en Nikopol», ha dicho el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, en un mensaje en redes sociales, en el que ha especificado que el vehículo ha sido alcanzado por un dron.

Ganzha ha destacado que los siete heridos están ya recibiendo atención médica. «Están recibiendo todos los cuidados necesarios», ha señalado, al tiempo que ha tildado a Rusia de «Estado terrorista».

ZELENSKI DENUNCIA UNA «ATROCIDAD»

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de atacar «un minibús de línea» en Nikopol y ha denunciado que «no hay lógica militar, solo es otra atrocidad», según un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por otra parte, la empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, ha denunciado un ataque contra un tren que cubría la ruta entre Kiev y Mikolaiv, si bien ha destacado que no hay víctimas, dado que todo el personal y los pasajeros fueron evacuados tras la alerta aérea.

Zelenski ha confirmado daños en la estación y en la locomotora, y ha asegurado que «el equipo de Ukrzaliznytsia gestionó bien la situación». «Alertaron a tiempo a la gente y nadie resultó herido. Cerca de 170 pasajeros fueron evacuados», ha especificado.

PIDE MANTENER LAS SANCIONES CONTRA MOSCÚ

«Cada uno de estos ataques afecta la vida de personas comunes, a quienes se debe proteger obligando a Rusia a poner fin a su guerra insensata», ha destacado Zelenski, quien ha incidido en que «hacer concesiones al agresor mediante la flexibilización de las sanciones ciertamente no contribuirá a lograr la paz».

«Precisamente en estos días, el Congreso de Estados Unidos está examinando un importante proyecto de ley presentado por Lindsey Graham que podría enviar las señales adecuadas y ayudar a dar los pasos correctos hacia una paz genuina», ha argumentado el mandatario.

En esta línea, ha recordado que «en la Unión Europea se debate la prórroga de las sanciones contra Rusia por su guerra» y ha subrayado que «ante las brutales matanzas que Rusia perpetra a diario, es fundamental que las sanciones en respuesta al conflicto sean contundentes».

«No es momento de relajar la presión; es el momento de hacer todo lo posible para garantizar que la diplomacia triunfe desde una posición de fortaleza», ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado en un comunicado a las fuerzas rusas de lanzar 80 drones contra el país durante las últimas horas, y ha apuntado que 63 fueron interceptados y ha confirmado impactos en siete puntos. «El ataque continúa, dado que aún hay drones enemigos en el espacio aéreo», ha alertado.