Abinader supervisa obras y anuncia inversiones en el Cibao

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader supervisó los avances del sistema de alcantarillado sanitario de Licey al Medio, cuya primera etapa está prevista para entrar en funcionamiento en enero de 2027.

Asimismo, dio seguimiento a varios proyectos de infraestructura que ejecuta el Gobierno en Santiago y otras provincias del Cibao.

Durante el recorrido, acompañado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, el mandatario supervisó la planta de tratamiento de aguas residuales, que registra un 90 % de ejecución.

ALCANTARILLADO SANITARIO

La red sanitaria alcanza 45 kilómetros de tuberías instaladas, equivalentes al 85 % del proyecto, mientras restan 5.8 kilómetros para completar esta etapa.

La obra busca mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales y fortalecer las condiciones sanitarias y ambientales de las comunidades beneficiadas.

Posteriormente, visitó los trabajos de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao, cuya primera fase registra un 66 % de ejecución y está prevista para concluir a mediados de 2027.

La nueva terminal permitirá separar los procesos de llegadas y salidas y duplicar la capacidad actual del aeropuerto, que moviliza alrededor de 2.3 millones de pasajeros.

NUEVAS OBRAS VIALES

Anunció además la ampliación a cuatro carriles de la carretera de acceso a Licey al Medio, al considerar que las condiciones físicas de esta vía permiten ejecutar el proyecto con menores dificultades que otras alternativas evaluadas.

Explicó que la ampliación hacia Tamboril y la carretera de Gurabo han enfrentado limitaciones relacionadas con las expropiaciones necesarias, por lo que el Gobierno priorizará la intervención del acceso a Licey.

Asimismo, informó que avanza la preparación de una nueva sede de la Policía Nacional para la región Norte, proyecto que próximamente entrará en proceso de licitación.

INVERSIÓN EN SALUD Y AGUA

Abinader informó que aproximadamente RD$1,700 millones serán destinados al remozamiento de varios hospitales de la red pública de Santiago, cuyos trabajos comenzarán en enero de 2027.

También anunció una inversión estimada en RD$9,000 millones para mejorar el abastecimiento de agua potable mediante la intervención del acueducto Cibao Central. El proyecto será licitado este año y su ejecución está prevista para comenzar en 2027.

Señaló que durante los tres días de trabajo en Santiago fueron abordados proyectos estratégicos para distintas provincias del Cibao, con énfasis en infraestructura vial, sanitaria, aeroportuaria, hospitalaria y de agua potable.

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