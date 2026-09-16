EEUU saca Venezuela de la lista incumplen lucha contra el narco

WASHINGTON 16 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado este miércoles a Venezuela de la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico tras los «avances positivos» logrados por el Gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas», ha indicado el magnate en un decreto presidencial difundido por el Departamento de Estado.

Asimismo, ha aplaudido la «creciente cooperación» bilateral para combatir a los cárteles –incluyendo la operación militar conjunta que permitió neutralizar al líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero– desde el cambio de Gobierno tras «la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro».

«Espero ver progresos continuos y cuantificables por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia Estados Unidos», ha precisado en el decreto.

VENEZUELA PERMANECE EN LISTA PAISES DE TRANSITO PRODUCCION DE DROGAS

No obstante, Venezuela todavía permanece en la lista de principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas junto con otros países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

«La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos», ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado.

Dichos países pueden ser incluidos en la ‘lista negra’ de tránsito debido a «una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos» pese a que los gobiernos de los países en cuestión hayan adoptado «medidas sólidas y rigurosas de control de narcóticos y aplicación de la ley».