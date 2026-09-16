Arena Santo Domingo abrirá con capacidad para 13 mil personas

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SANTO DOMINGO NORTE.- El empresario artístico Saymon Díaz mostró este miércoles los avances de la Arena Santo Domingo, un nuevo recinto para conciertos y eventos masivos que se construye en la avenida Jacobo Majluta y cuya apertura está prevista para los próximos meses.

Durante un recorrido por las instalaciones, Díaz informó que la arena tendrá capacidad para recibir entre 9,000 y 9,500 personas sentadas, mientras que en actividades con público de pie podrá albergar hasta 13,000 espectadores.

El empresario explicó que la infraestructura ha sido diseñada específicamente para la realización de espectáculos y contará con paneles acústicos destinados a mejorar la calidad del sonido dentro del recinto y disminuir su impacto hacia las zonas exteriores.

La Arena Santo Domingo también dispondrá de camerinos para artistas, áreas destinadas a los equipos de producción, sistemas contra incendios y una zona de carga y descarga concebida para facilitar el montaje y desmontaje de las producciones.

Díaz indicó que el recinto estará en condiciones de comenzar a operar en las próximas semanas, aunque todavía permanecen pendientes algunos trabajos en áreas exteriores y parte del estacionamiento.

Según explicó, esas labores podrán continuar sin impedir el inicio de las actividades, mientras se completan los detalles finales de la obra.

El primer evento está previsto para noviembre y tendría carácter de prueba, con la participación inicial de artistas locales y miembros de la comunidad.

Díaz señaló que esa actividad permitirá evaluar el funcionamiento de las distintas áreas y sistemas del recinto antes de comenzar a recibir producciones de mayor escala.

La construcción de la Arena Santo Domingo amplía la oferta de espacios disponibles en República Dominicana para conciertos y otros eventos de alta asistencia, en momentos en que productores y artistas requieren instalaciones adaptadas a las necesidades técnicas de este tipo de espectáculos.

El proyecto se levanta en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, y se encuentra en su etapa final de construcción, de acuerdo con las informaciones ofrecidas durante el recorrido.