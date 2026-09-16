R. Dominicana impulsa puertos secos en la frontera con Haití

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana inició este miércoles la coordinación para poner en marcha los Puertos Secos en cuatro provincias fronterizas, una iniciativa gubernamental dirigida a modernizar el comercio exterior y aprovechar el potencial económico de la zona limítrofe con Haití.

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, encabezó la primera reunión de alto nivel para aplicar el Decreto 166-26, que declara de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de dichas instalaciones.

La disposición autoriza la instalación de puertos secos en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, provincias ubicadas en la frontera dominicana con Haití.

Durante el encuentro, Bisonó señaló que el proyecto no se limita a la construcción de infraestructura, sino que demanda una acción coordinada del Estado en áreas como el comercio, el control aduanero, la seguridad fronteriza, la inversión, la logística y la política exterior.

El canciller planteó además utilizar el corredor Comendador-Belladère como proyecto piloto para generar experiencias que puedan aplicarse posteriormente en otros puntos de la frontera.

Según el decreto, los puertos secos funcionarán como instalaciones logísticas terrestres sometidas a los principios, requisitos y procedimientos correspondientes a las zonas primarias aduaneras, con el propósito de agilizar las operaciones de comercio exterior.

La iniciativa contempla asimismo que los ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria, Comercio y Mipymes, junto con la Dirección General de Aduanas, coordinen con sus homólogos haitianos la identificación y negociación de las zonas fronterizas consideradas estratégicas para el comercio internacional.

Participaron en la reunión representantes de organismos públicos y entidades empresariales vinculadas con las áreas aduaneras, tributarias, comerciales, logísticas, de inversión, de zonas francas y de competitividad.

El Gobierno dominicano vincula el proyecto con su objetivo de consolidar al país como centro logístico regional y potenciar las actividades económicas en el área limítrofe.