EEUU: La Fed opta por subir 25 puntos básicos tipos de interés

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WASHINGTON 16 Sep.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha optado por subir 25 puntos básicos los tipos de interés y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%, en la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central, Kevin Warsh, que se opone así a los anhelos de Donald Trump para bajar la tasa de referencia.

La decisión se trata del primer incremento de los tipos de interés en Estados Unidos desde julio de 2023 y el precio del dinero regresará al nivel en el que se encontraba en diciembre de 2025, tras lo que se rebajó la tasa de referencia en enero y se mantuvieron los tipos por cinco ocasiones consecutivas. La decisión de la Reserva Federal se ha tomado de manera unánime.

El instituto emisor ha indicado que la actividad económica crece a un ritmo «sólido», a pesar de la incertidumbre derivada de la situación geopolítica. En esta línea, la Fed ha destacado el «fuerte» crecimiento de la productividad y una «robusta» inversión de capital, así como el buen desempeño del mercado laboral.

«La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2 % fijado por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios.», reza el comunicado emitido por el banco central.

OTRA SUBIDA MÁS A LA VISTA

Las proyecciones para 2026 de los miembros del FOMC sobre la política monetaria sitúan, por gran mayoría, los tipos de interés en un rango entre el 4% y el 4,25%, lo que revela que el banco central podría acometer una nueva subida antes de que finalice el año.

De hecho, tan solo dos miembros ha indicado que la tasa decidida este miércoles, entre el 3,75% y el 4%, permanecerá durante 2026, mientras que otra buena parte de los participantes se han inclinado incluso por ir más allá y estimar un rango entre el 4,25% y 4,5%.

La diferencia entre las estimaciones de septiembre y las de junio es muy amplia, ya que antes de la temporada estival gran parte del FOMC situaba la tasa de referencia entre el 3,5% y el 3,75%, sin embargo, los acontecimientos y la situación macroeconómica han provado una importante traslado de las opiniones.

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