ONEC: Igualdad de condiciones para empresas que cumplen ley

La directora de la entidad, Jennifer Troncoso, sostuvo este 16 de septiembre que la evasión fiscal y otros incumplimientos no solo afectan a las empresas formales, sino también al Estado.

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SANTO DOMINGO.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias no pueden ser colocadas en desventaja frente a establecimientos que reducen sus costos mediante la evasión fiscal u otros incumplimientos.

“La competencia no puede reducirse a quién evade más impuestos o incumple más obligaciones. Cumplir la ley no puede convertirse en una desventaja competitiva”, afirmó Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC.

FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN

La posición de la organización se produce en momentos en que la Dirección General de Aduanas (DGA) ha reforzado sus procesos de fiscalización. La institución informó que durante el primer semestre de 2026 recuperó RD$1,652 millones correspondientes a impuestos no declarados por 389 importadores asiáticos.

La DGA también amplió las verificaciones posteriores al despacho en establecimientos comerciales de Santo Domingo y Santiago.

ONEC consideró que estos resultados evidencian la importancia de mantener y fortalecer los controles, especialmente ante las distorsiones que genera el incumplimiento de las obligaciones legales en el mercado.

COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

Troncoso sostuvo que la evasión fiscal y otros incumplimientos no solo afectan a las empresas formales, sino también al Estado, al reducir los recursos que deben ingresar al fisco.

“Esto no se trata de limitar la competencia, sino de garantizar que todos compitamos bajo las mismas reglas”, puntualizó.

La ejecutiva agregó que, cuando una fiscalización determine incumplimientos, deben aplicarse las sanciones correspondientes y, en los casos en que se comprueben ilícitos que ameriten judicialización, los procesos deben ser remitidos a las instancias competentes.

ONEC reiteró que una competencia sana debe sustentarse en la eficiencia, la innovación, la calidad, los precios y el buen servicio, y no en ventajas obtenidas mediante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación.

an/am