ARS Reservas celebra 24 años comprometida con el bienestar

Jaime Herrera, asesor de ARS Reservas; Jaime Caycedo, presidente del Consejo de ADARS; Martín Gabirondo, vicepresidente de ARS Reservas; Juan Alberto Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias Banreservas; y José Manuel Vargas, presidente ADARS, durante la misa este 15 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Reservas conmemoró su 24 aniversario con una misa de acción de gracias celebrada en la parroquia El Buen Pastor, del Distrito Nacional, donde reafirmó su compromiso con la prevención, el bienestar y la calidad de vida de sus afiliados.

La eucaristía estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo, quien destacó el fortalecimiento institucional y la consolidación alcanzada por la entidad en el mercado dominicano.

PREVENCIÓN Y BIENESTAR

Gabirondo explicó que ARS Reservas avanza de un modelo centrado principalmente en la atención de enfermedades hacia otro que prioriza la prevención y el bienestar integral, con énfasis en actividad física, nutrición, salud mental, atención a los adultos mayores y mejores hábitos de vida.

“Nos propusimos fortalecer ARS Reservas desde adentro, recuperar confianza, construir un equipo, mejorar nuestros procesos y colocar nuevamente al afiliado en el centro de cada decisión”, expresó.

Entre las iniciativas desarrolladas durante el último año citó las Ferias de Salud, programas de prevención y bienestar, acciones dirigidas a los adultos mayores y proyectos destinados a promover cambios positivos en los hábitos de los afiliados.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

El ejecutivo también resaltó el proceso de transformación tecnológica que desarrolla la institución para ofrecer servicios más ágiles, cercanos y eficientes.

Señaló, además, que el fortalecimiento del equipo humano constituye otro de los pilares de la gestión, al considerar que detrás de cada autorización, llamada, reclamación o servicio existe una persona que deposita su confianza en ARS Reservas para el cuidado de su salud y la de su familia.

RUMBO AL CUARTO DE SIGLO

Gabirondo afirmó que uno de los principales desafíos es continuar construyendo una ARS moderna e innovadora, capaz de utilizar la tecnología para acercarse a sus afiliados y anticiparse a sus necesidades.

Al iniciar el camino hacia su cuarto de siglo, sostuvo que la entidad procura hacer más eficientes sus servicios y continuar generando un impacto positivo en la vida de sus afiliados y sus familias.

A la misa asistieron ejecutivos y colaboradores de la familia Reservas, invitados especiales y vicepresidentes ejecutivos de Empresas Subsidiarias.

an/am