Las EDEs ampliarán horarios y servicios para orientar a clientes

Las empresas informaron que el nuevo horario será del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2026.

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SANTO DOMINGO.- Las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste ampliarán sus catálogos de servicios y extenderán los horarios de atención al público del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2026, con el propósito de facilitar las gestiones y fortalecer la atención a sus clientes.

Durante este período, los centros de servicio al cliente funcionarán de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, como parte de la iniciativa “Conoce tu factura”, orientada a ofrecer información clara sobre el consumo eléctrico y los elementos que determinan el monto facturado.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Las oficinas comerciales dispondrán de un primer contacto de orientación para que los usuarios reciban explicaciones personalizadas sobre sus facturas, especialmente cuando tengan inquietudes relacionadas con variaciones en el consumo.

La iniciativa permitirá conocer los factores que inciden en el valor final de la factura, el comportamiento del consumo y la escala tarifaria aplicable, mediante un lenguaje sencillo y accesible.

Las EDE aclararon que este servicio no limita ni condiciona el derecho de los clientes a presentar reclamaciones. Los usuarios que entiendan que su situación debe ser revisada podrán utilizar los canales establecidos y los procedimientos vigentes.

MÁS FACILIDADES PARA LOS USUARIOS

La campaña también contempla el fortalecimiento de los canales de atención remota y la entrega de información por escrito o mediante herramientas digitales, para que los clientes puedan conservar y consultar posteriormente las explicaciones recibidas.

Las distribuidoras destacaron que la iniciativa busca promover una relación más cercana y transparente con los usuarios, al tiempo que fomenta un consumo responsable de la energía.

“No se trata solamente de cuánto pagaste, sino también de cuánto consumiste y de entender por qué. Conocer la factura es el primer paso para conocer nuestro consumo”, señalaron las empresas.

Con “Conoce tu factura”, las EDE procuran convertir cada inquietud de los clientes en una oportunidad para informar, orientar y fortalecer la confianza, garantizando en todo momento el derecho a reclamar.

an/am