Central eléctrica de Manzanillo tiene 66,9 por ciento de avance

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Santo Domingo, 16 sep (Prensa Latina) El proyecto Manzanillo Gas & Power, una de las principales obras de generación eléctrica en ejecución en República Dominicana, alcanzó 66,9 por ciento de avance, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas.

La infraestructura, ubicada en Montecristi, en el noroeste del país, estará integrada por dos bloques de generación de ciclo combinado de 420 megavatios cada uno, para una capacidad conjunta de 840 megavatios, equivalente a cerca del 15 por ciento de la capacidad instalada del país.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, comprobó el avance durante una visita a las instalaciones junto con integrantes del Gabinete Eléctrico, en la que recibió información sobre las etapas de desarrollo y reiteró que su entrada en operación está prevista para 2028.

Mónika Infante, gerente general de Manzanillo Gas & Power, explicó que la línea de transmisión ya está terminada, mientras el primer bloque de generación presenta un avance de 68 por ciento y el segundo de 64,5 por ciento.

La inversión en el proyecto supera los mil 700 millones de dólares, según la información ofrecida durante el recorrido.

Santos destacó que la nueva capacidad de generación contribuirá a responder al crecimiento de la demanda energética y a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico dominicano.

Durante la jornada, la comitiva visitó además el proyecto Energía 2000, que actualmente opera en ciclo simple con 290 megavatios y cuya conversión a ciclo combinado está prevista para el 28 de septiembre.

Con esa transformación, su capacidad aumentará a 414 megavatios, para incorporar 124 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional.

rc/mpv