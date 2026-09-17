RD Exquisita 2027 anuncia se expande a Salamanca

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MADRID, España.- La gastronomía dominicana afianzará su proyección internacional con la celebración de la tercera edición de RD Exquisita, del 16 al 19 de enero de 2027, que incorpora por primera vez a Salamanca a su circuito oficial, en adición a sus escenarios tradicionales en Madrid.

Con el lema “Sabor que impulsa turismo, cultura y comercio”, el festival es coorganizado por Foro DoMadrid y cuenta con el patrocinio oficial del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola).

El anuncio se realizó en un encuentro con medios en el restaurante Mesón de Iberia, en Madrid, que se suma como colaborador estratégico gastronómico de esta entrega.

Expansión estratégica a Castilla y León

La llegada a Salamanca representa la primera expansión territorial del festival fuera de la capital española. La elección responde a criterios comerciales e institucionales.

Castilla y León concentra una de las redes de distribución agroalimentaria más relevantes de España, con capacidad de abastecimiento hacia el norte peninsular y conexión directa con los corredores logísticos de Portugal y Francia. El movimiento abre un canal de alto potencial para la inserción de la oferta agropecuaria dominicana en el mercado europeo.

La jornada en Salamanca se desarrollará en alianza con el Círculo Hispanoamericano de Salamanca, entidad referente en el fortalecimiento de los vínculos entre España y América Latina. Con este paso, RD Exquisita adopta un modelo itinerante con vocación de sumar nuevas ciudades en futuras ediciones.

La apuesta trasciende el formato de festival culinario. El objetivo es articular oportunidades comerciales reales para productos identitarios como cacao, café, frutas tropicales y derivados agroindustriales, bajo los estándares de calidad y sostenibilidad que exige el mercado europeo.

Componente comercial en mercados mayoristas

La agenda incluirá jornadas profesionales en los mercados mayoristas de Madrid y Salamanca. Se trata del eje comercial más relevante del programa, al poner a exportadores dominicanos en contacto directo con importadores y operadores que controlan la distribución hortofrutícola y su reexportación al resto de Europa.

En Madrid, los distritos de Tetuán y Arganzuela volverán a ser los centros de la programación. Ambas demarcaciones concentran un tejido activo de restaurantes dominicanos, empresarios de la diáspora y colectivos comunitarios. La agenda contempla activaciones culinarias, encuentros culturales y degustaciones dirigidas al público español.

FEDA y el relato del origen

El componente agroproductivo contará con la participación del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), a través de su programa “Consume lo Nuestro”, representado por la chef Solangel Velázquez.

Su intervención pondrá en valor la trazabilidad de los ingredientes autóctonos y el aporte de las familias rurales que sostienen la producción nacional.

La Gala de Turismo y Gastronomía, evento central del festival, reunirá a autoridades, empresarios, comunicadores y representantes de ambos países. Para esta edición se implementará un nuevo esquema técnico de postulación y evaluación de reconocimientos.

El sistema busca ampliar el espectro de selección y visibilizar de manera objetiva a personalidades, empresas e instituciones que han contribuido de forma sostenida a proyectar la identidad cultural, gastronómica y turística dominicana en el exterior. Los detalles del jurado y nominados se darán a conocer en la programación oficial.

Respaldo multisectorial y antesala de FITUR

RD Exquisita 2027 es posible gracias a una alianza que articula al Estado dominicano, gremios de la comunicación y el sector privado.

Además de Foro DoMadrid, Bagrícola y Mesón de Iberia, respaldan la iniciativa la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, el Círculo Hispanoamericano de Salamanca, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), FEDA, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Henry Coradin Comunicaciones, Cibeles Cosmetics y la Red Gastronómica Dominicana en España, que agrupa una veintena de establecimientos bajo la coordinación de Foro DoMadrid.

Programado en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), RD Exquisita se consolida como plataforma de diplomacia gastronómica y promoción de destino, al vincular sabor, cultura y comercio como vectores de internacionalización del país.