¿Por qué nadie está investigando embargo a JCE en NY?

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Casi un millón de dólares embargados en Nueva York. No en un callejón de San Cristóbal. No en una fundación de Haina. En Nueva York, la capital financiera del mundo. Los bienes de la Junta Central Electoral, el árbitro de nuestra democracia, embargados por una empresa de eventos a la que le debían dinero y no le pagaron.

Y la pregunta no es solo cómo llegamos hasta aquí. La pregunta es: ¿por qué nadie está investigando?

Vamos a ponerlo en dominicano claro: La JCE contrató a una compañía en Estados Unidos para montar un evento. No pagó. La compañía demandó. Ganó. Y ahora fue a un tribunal de Nueva York y le embargó los bienes a la institución que organiza las elecciones dominicanas.

Estamos hablando de casi un millón de dólares con intereses, recargos y gastos legales. Dinero del pueblo dominicano que se va por el inodoro de la negligencia administrativa.

Si esto hubiera pasado en 2019, ¿qué estaría pasando hoy?

Nuria Piera ya hubiera hecho un programa especial de dos horas con documentos en mano, con la cronología, con las facturas, con el contrato. Alicia Ortega hubiera salido con su carpeta en El Informe, con la cámara oculta en la JCE, preguntando quién firmó. Huchi Lora hubiera puesto su voz grave para decir que esto es inaceptable. Marino Zapete hubiera hecho un editorial incendiario. Altagracia Salazar hubiera desmenuzado el expediente en Twitter hasta las 2 de la mañana.

Hoy: silencio.

Un silencio que hace más ruido que el embargo.

EL CAMBIO DE ROL: DE PERROS GUARDIANES A PERROS FALDEROS

Durante 20 años, estos periodistas fueron esenciales. Necesarios. Imprescindibles. Hicieron un trabajo que el Ministerio Público no hacía. Fueron el contrapeso real cuando no había contrapeso institucional.

Denunciaron a Felix Bautista con funda en mano. Denunciaron a los Tucanos. Denunciaron a Odebrecht cuando todos miraban para otro lado. Denunciaron los contratos de asfalto, las botellas, las fundaciones de fachada.

Y el país se los agradeció. Se ganaron el respeto y el rating.

Pero algo pasó.

Desde agosto de 2020, la narrativa cambió. La corrupción, según algunos de esos espacios, se acabó por decreto. Ya no hay investigaciones profundas. Ya no hay seguimientos semanales. Ya no hay escándalos que duran meses en primera plana.

Ahora los grandes escándalos son de RD$1 millón, RD$2 millones, pero no de RD$1,000 millones. Ahora los culpables son un encargado de compras, no un ministro. Ahora el problema es un error administrativo, no un entramado.

Y el embargo de la JCE en Nueva York es el ejemplo perfecto.

¿Cómo es posible que una institución que maneja más de RD$8 mil millones de presupuesto anual, que acaba de organizar unas elecciones que costaron más de RD$15 mil millones, no pueda pagar una factura de menos de un millón de dólares y termine embargada en el extranjero?

¿Quién firmó el contrato? ¿Quién autorizó el no pago? ¿Por qué la Consultoría Jurídica de la JCE no defendió al Estado? ¿Quién va a pagar los intereses? ¿Va a salir del presupuesto de la cédula? ¿Del presupuesto de las elecciones de 2028?

Esa es una investigación periodística completa. Con papeles, con fuentes, con demandas. Es el tipo de historia que antes era un festín para el periodismo de investigación dominicano.

Hoy no aparece ni en el tercer bloque.

LA HIPÓTESIS DE LA COMODIDAD

No estoy diciendo que estén comprados. Sería irresponsable y no tengo pruebas. Estoy diciendo algo peor: que están cómodos.

Cómodos con el acceso. Cómodos con la pauta. Cómodos con la narrativa de que ahora las cosas se hacen bien. Cómodos con la idea de que investigar al poder actual es hacerle el juego al poder anterior.

El periodismo de investigación dominicano se construyó sobre la base de ser antipoder. No importa quién esté. Si es poder, se investiga. Esa era la regla de oro.

Cuando esa regla se rompe por simpatía ideológica, por amistad, por miedo a perder una entrevista exclusiva o por miedo a que te quiten un anuncio, entonces ya no eres periodista de investigación. Eres relacionista público con cámara.

Y duele decirlo, porque a todos ellos los hemos defendido cuando el poder los quería aplastar.

LO QUE NOS DICE EL EMBARGO DE NUEVA YORK

Este embargo no es solo una deuda. Es un símbolo.

Es el símbolo de un Estado que sigue siendo improvisado, que sigue firmando contratos sin leer la letra pequeña, que sigue creyendo que puede quedar mal fuera y que no pasa nada.

Pero en Nueva York sí pasa. Allá no hay llamada de un amigo. Allá no hay un juez que te falla el lunes para cobrar el jueves. Allá hay una justicia que embarga.

Y si eso le pasa a la JCE, la institución que debe ser la más pulcra, la más transparente, la más blindada legalmente, ¿qué no le pasará a un ayuntamiento? ¿A un ministerio? ¿Al país entero?

Ese millón de dólares que vamos a pagar en Nueva York es más que todo lo que recibe una familia de Supérate en 50 años. Son 606 tarjetas de Aliméntate. Son 2,127 Bonogas. Es dinero que no se perdió en un huracán. Se perdió en un escritorio.

UNA PREGUNTA FINAL PARA NURIA, ALICIA, HUCHI, ALTGRACIA Y MARINO

¿Dónde están?

No es un ataque. Es una súplica profesional.

El país los necesita investigando, no opinando. Los necesita con documentos, no con tuits tibios. Los necesita incómodos para el poder, no cómodos con el poder.

Porque cuando ustedes callan, el poder cree que puede embargarnos hasta la esperanza en Nueva York y aquí nadie va a preguntar por qué.

Y entonces, ¿quién va a investigar a los que investigaban?