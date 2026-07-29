Clama justicia madre de menor dominicano ultimado en Bronx

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NUEVA YORK.- Migdalia Martínez, la madre del menor de 12 años y origen dominicano ultimado el sábado de un balazo, clama por justicia.

“En verdad esto fue un crimen sin necesidad. Había policías toda la semana en cada esquina y ese día que saben que iba a ser la parada, que iba a estar todo lleno, un día caliente, deberían estar ahí”, afirmó.

Jacob Freytes, hijo del sargento detective retirado del NYPD Jesús Freytes, recibió un disparo cuando iba en bicicleta a una bodega a comprar una pelota en la calle en Mount Eden, de El Bronx.

El joven quedó en medio de una discusión entre varios hombres y uno de ellos abrió fuego.

ENTRO A BODEGA POR AYUDA

Herido, Jacob entró a una bodega con una mano en el pecho buscando ayuda y se desplomó.

“Un hombre de 44, 45 años, que ya vivió su vida, le quitó la vida a un muchachito”, dijo Martínez.

En la balacera resultaron heridos otros dos hombres.

Jacob fue descrito por familiares como un niño deportista y muy querido en la comunidad. “Mi sobrino no puede parar de llorar”, dijo Miguel Freytes, tío del padre del menor.

APRESAN SOSPECHOSO

Por el hecho fue arrestado el domingo William Ferrer, de 45 años, quien compareció ese mismo día ante la Corte Criminal del Bronx, donde se declaró no culpable.

Ferrer, quien permanece detenido mientras el caso pasa a gran jurado, fue imputado de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, agresión y posesión ilegal de armas.

Las autoridades investigan si el tiroteo estuvo ligado a un conflicto entre pandillas y reiteraron que Jacob fue una víctima inocente que quedó atrapada en el fuego cruzado.