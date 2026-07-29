TC objeta decreto que limita el horario de venta alcohol en RD

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el decreto que restringe los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión de la República Dominicana.
Consideró que, aunque persigue un fin legítimo, la disposición se mantuvo de forma indefinida sin el respaldo legal que exige la Constitución.
La decisión está contenida en la sentencia TC/0689/26, en respuesta a una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Eddy Mateo Vásquez.
El decreto, vigente por 20 años, prohíbe la venta de alcohol a partir de la medianoche de domingo a jueves y desde las 2:00 de la madrugada viernes y sábado, y contempla el cierre temporal o definitivo de los negocios que lo incumplan.
DA DOS AÑOS DE VIGENCIA AL DECRETO
Aunque lo declaró inconstitucional, el alto tribunal dispuso que el decreto permanezca vigente por dos años más a partir de la notificación de la sentencia, para evitar un vacío normativo.
En ese plazo, exhortó al Congreso Nacional a legislar sobre la prohibición del expendio nocturno de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión.
El TC reconoció que preservar el orden público y la seguridad ciudadana es un fin constitucionalmente legítimo y que regular horarios es un mecanismo idóneo para lograrlo.
Sin embargo, concluyó que la medida no supera el examen de razonabilidad, porque fue aplicada sin límite temporal y terminó convertida en una restricción permanente. La ausencia de un período definido, señaló, impide vincular la restricción con la situación concreta que buscaba atender.
El fallo aclara que el Presidente sí puede emitir decretos para el orden público, pero solo ante situaciones concretas y temporales. Las restricciones generales y prolongadas deben establecerse por ley del Congreso. El Ejecutivo sí podrá dictar medidas similares en circunstancias excepcionales y limitadas, como operativos de Semana Santa o Navidad.
jt-am
Aquí se habla de cerveza y ustedes de política k calamidad
Donald J. Trump for President 2028-2032.
Bla Bla Bla y mas Bla Bla.
Carajo! Pero que hombre tan baboso y aguajero !
Parece que no da pie con bola en Iran ,porque todos los días la misma **** .
Y a nosotros ,llevándonos el mismo diablo con la crisis económica por una causa perdida .
Jajajajajajajajaja, oooootra paliza?
Presidente Trump, por favor termine esa Guerra . Quiero Que mis nietos vivan en paz
Este ARRASTRADO acaba de cometer una de las suyas en estos dos mensajes, y se lo están comiendo vivos, y su única salida es culpar a los comunistas
ENIGMA
1 hora hace
ESO ESTA BIEN HAY QUE TENER FE EN NUESTRO PUEBLO, A DIFERENCIA DE LOS COMUNISTAS YO SI CRE.O EN MI PUEBLO AUNQUE HAY UNOS CUANTOS POLÍTICOS QUE TIENEN ESTO MAL PERO NO ES TODO EL MUNDO YA QUE SIEMPRE HABRÁ GENTE BUENA.
ENIGMA
2 horas hace
EL QUE SE MONTA EN UNA VAINA
HECHA EN RD YA PUEDE IR REGALANDO LA ROPA.
Se lo he dicho: JAMAS SERÁ COMO NOSOTROS LOS COMUNISTAS.
Me gustaría saber la causa que explica que todavía existan imbéciles que apoyan a este payaso diabólico.