Onda y vaguada provocarán lluvias y tormentas eléctricas

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SANTO DOMINGO.- La aproximación de una onda tropical, combinada con una vaguada, provocará este miércoles aguaceros, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que en la mañana predominará un cielo de pocas nubes, con chubascos aislados cerca de la costa caribeña.

En la tarde, las lluvias serán más frecuentes en Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elías Piña y Dajabón, por el aporte de humedad de la onda tropical, los efectos locales y la vaguada.

Indomet reiteró el llamado a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mantenerse hidratado y vestir ropa ligera, debido al calor.